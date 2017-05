Companiile de stat, obligate să se dezvolte fără bani

Companiile de stat profitabile trebuie să prezinte un program de dezvoltare chiar dacă profitul scos pe 2016 se duce în proporție de 90% la acționari, adică tot la stat. "Fiecare companie în parte va veni să discute planul (...) de dezvoltare și se va discuta acest plan de dezvoltare (...) Guvernul s-a împrumutat nu acum, ci în anii trecuți, de pe piață (...), într-un final, inclusiv din depozitele acestor foarte puternice companii, cu dobândă. Deci noi ajungem să plătim dobândă la banii care sunt tot ai noștri (...) Asta s-a întâmplat în toți aceștia ani", a declarat premierul Sorin Grindeanu la un post de televiziune. Acesta a dat ca exemplu operatorul național de transport gaze naturale - Transgaz, precizând că a ceastă companie trebuie să devină un jucător regional. "Pe fiecare companie în parte se va discuta ceea ce au ca și plan de dezvoltare. (...) Transgazul trebuie să devină un jucător regional (...) Transgazul, în perioada următoare, în anii următori, având în vedere și dezvoltările care se prefigurează a fi făcute la Marea Neagră, trebuie să vină cu acest plan de dezvoltare. În momentul în care vine cu lucruri clare, cu lucruri care trebuie a fi finanțate, nimeni n-o să le ia acele sume de bani", a mai afirmat Grindeanu, citat de Agerpres. Adunarea Generală a Acţionarilor Transgaz a aprobat alocarea pentru dividende a 545,5 milioane lei, echivalent cu 90% din profitul net din 2016, de 606,05 milioane lei, aşa cum a solicitat Guvernul într-un memorandum din ianuarie. O alta mare companie a statului român, Romgaz, unul dintre cei doi producători de gaze din țară, va acorda dividende totale în sumă de 1,47 miliarde de lei, din profitul anului trecut şi al anilor precedenţi, potrivit unei informări transmise Bursei de Valori Bucureşti. Conducerea Romgaz a decis acordarea de dividende în sumă totală de 925 de milioane de lei din profitul anului trecut, potrivit unei decizii a Consiliului de Administraţie din data de 23 mai. "Profitul net al anului 2016 conform situaţiilor financiare este de 1.024.579.217,34 lei. Propunerea de repartizare a profitului s-a făcut luând în considerare Memorandumul Ministerului Finanţelor Publice, transmis de Ministerul Energiei prin adresa nr. 260176/1 februarie 2017, respectiv procentul de "minim 90% din profitul net realizat al anului 2016", se arată în informarea Romgaz.

La începutul acestui an, Guvernul Grindeanu a stabilit o cotă minimă de 90% de repartizare a profitului companiilor de stat, față de 50% cât era până atunci, măsură care are ca scop atragerea unor fonduri suplimentare la buget necesare îndeplinirii programului de creștere a salariilor și pensiilor și de reducere a taxelor și impozitelor. Asta înseamnă o tăiere abruptă a fondurilor de investiții rămase la dispoziția companiilor. Această retezare a capitalului de investiții va afecta în viitor industria românească. Până în ianuarie, legislația, adică OUG 64/2001, reglementa repartizarea unei cote de "minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende, în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat". Această măsură, foarte benefică pentru acţionari, a fost criticată recent de fostul ministru al Energiei, Răzvan Nicolescu, pe motiv că poate dăuna evoluţiei companiilor pe termen mediu şi lung. Referindu-se la Romgaz, Nicolescu a spus că explorare nu se face, investiţii nu se fac, rezervele sunt în scădere, depozitele de stocare sunt nemodernizate, centrala de la Iernut funcţionează cu tehnologie demult depăşita etc. "Este sustenabilă pe termen mediu şi lung această abordare pentru companie şi sistemul energetic românesc? Nu cred. Avem o gândire strategică? Mi-aş dori să spun că "da" însă aş minţi. Ce avem însă? Autorităţi hotărâte să crească preţurile la gaz natural, chiar şi atunci când ele scad în toata lumea”, a afirmat Nicolescu. Fostul ministru de Finanțe din Guvernul Ponta, Ioana Petrescu, a spus că "aceste fonduri (provenite din virarea la buget a celor peste 90% din profit) ar trebui folosite pentru investiții sau ca rezerve, în cazul în care apar situații neprevăzute".

Statul român este acţionar majoritar la 1.143 de regii autonome, societăţi comerciale şi companii naţionale. Dintre acestea, 135 sunt regii autonome şi 43 companii şi regii naţionale. Restul sunt societăţi comerciale deţinute integral sau majoritar de stat. Vestea proastă este că din cele 1.143 de companii de stat, numai 50 au avut profit în 2015, potrivit unui top realizat de Guvernul Cioloş. Acestea au obţinut un profit brut de 4,4 miliarde de lei în 2015, ceea ce corespunde unui profit net de 3,69 de miliarde de lei.