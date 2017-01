Cuc acordă României mai puțini kilometri de autostradă decât are

Ministrul propus al Transporturilor, Răzvan Cuc, declarat în fața Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare și Comisiei pentru transporturi și infrastructură din Camera Deputaților, respectiv Comisiei economică, industrii și servicii și Comisiei pentru transporturi și energie din Senat că România deține în acest moment sub 700 kilometri de autostradă și mai puțin de 150 de kilometri de autostradă în construcție. În plus, acesta a afirmat că nu promite niciun kilometru de autostradă pentru 2017. În prezent, România dispune de 734 de kilometri de autostradă, iar pentru acest an sunt prevăzute inaugurări de 150 de km în varianta cea mai optimistă a Cabinetului Cioloș sau 50 de km. în varianta ONG-ului Pro Infrastructura.

Răzvan Cuc a declarat în fața parlamentarilor că România suferă la capitolul infrastructură de transport "Una dintre problemele majore din domeniul Transporturilor este lipsa unei infrastructuri rutiere adecvate. Avem, la ora actuală, mai puțin de 700 km de autostradă și mai puțin de 150 km de autostradă în construcție. Transportul feroviar este și el într-o degradare accentuată. În cazul transportului maritim și transportului fluvial, acestea au rămas încă exploatate sub posibilități", a menționat Cuc.

Întrebat de presă câți kilometri de autostradă promite, în condițiile în care anul trecut nu s-a inaugurat niciun kilometru, el a răspuns: "Nu promit niciun kilometru de autostradă. Sunt loturile avansate, le cunoașteți, și Sebeș — Turda și Lugoj — Deva sunt loturi avansate și lucrăm".

Audierea sa a fost fulger, el răspunzând la trei întrebări din șase.

Ministrul propus al Transporturilor s-a născut pe data de 4 decembrie 1983. El este licențiat în economie, la Universitatea Americană, București (2002 — 2006) și licențiat în drept, la Facultatea de Drept și Administrație Publică, Universitatea Hyperion, București (2009 — 2012), potrivit site-ului alegeriparlamentare2016.ro. Cuc a deținut funcțiile de: expert, Divizia Piețe Interne, Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri (MECMA) (2006 — 2007); expert asistent, Direcția Politici Economice, MECMA (2007 — 2010); administrator, SC Pan D'Or SRL (companie de panificație) (2010 — 2012); a fost director general, Zona Liberă Giurgiu (din 2012); consilier județean PP-DD (2012 — 2016). Cuc a fost numit secretar de stat la Ministerul Transporturilor, prin decizia premierului Victor Ponta din data de 20 octombrie 2015, ocupând această funcție până la 30 mai 2016.

Cuc a fost prim-vicepreședinte al Partidului Poporului — Dan Diaconescu (PP-DD) (2012), a candidat pentru PP-DD la alegerile parlamentare din 2012 pentru Camera Deputaților, conform site-ului alegeriparlamentare2016.ro. Secretar executiv PSD Giurgiu (din 2014), purtător de cuvânt la Organizația județeană PSD Giurgiu.

