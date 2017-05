Firea minte, RADET concediază

A trecut iarna, iar administratorul judiciar, care gestionează insolvenţa regiei de termoficare, a trecut la fapte. Firma Rominsolv SPRL i-a momit pe angajaţi să plece voluntar în schimbul unor plăţi compensatorii. Primarul general, Gabriela Firea, declara în toamna anului trecut că salariaţii nu-şi vor pierde locurile de muncă, dimpotrivă, intrarea în insolvenţă ar urma să relanseze activitatea economică. În fapt, persoanele de peste 50 de ani au fost „invitate“ să plece din RADET.

La începutul lunii mai, un comunicat al RADET anunţa un pachet financiar atractiv pentru angajaţii care solicită plecarea voluntară. Potrivit comunicatului, aceasta este o măsură de „reorganizare a instituţiei“. Preşedintele Sindicatului RADET, Ioana Stoica, a declarat pentru Cotidianul că „prin redresare se urmăreşte stoparea pierderilor din reţelele primare şi secundare, iar persoanele apte de muncă, dar prea în vârstă să mai poată interveni la avarii, sunt încurajate să plece din instituţie“. Angajaţii au avut la dispoziţie circa trei zile pentru a se hotărî dacă cer plecarea voluntară sau nu.

Listele s-au închis

La data de 5 mai a.c., lista s-a închis. Potrivit liderului sindical, ar fi vorba despre 500 de persoane care ar fi fost de dorit să plece voluntar, dar pe liste s-au înscris 350, oameni care au depăşit vârsta de 50 de ani, care sunt bolnavi şi nu mai pot intra în subteran, la 6-12 metri adâncime, pentru a suda ţevi sparte, sau nu mai suportă diferenţele mari de temperatură. „În plus, nu există posibilitatea ca ei să fi fost redistribuiţi în alte locuri de muncă“, a declarat liderul sindical. 350 de angajaţi de peste 50 de ani au preferat să plece din ­RADET cu plăţi compensatorii, decât să ajungă în şomaj. Ei vor primi 19 salarii medii compensatorii. „Nu va fi ca la mineri. Nu le dăm toţi banii odată, ci lunar. Ei vor primi timp de 19 luni circa 2.000 de lei“, ne-a declarat Ioana Stoica. Au fost şi tineri care au crezut că pot „fenta“ statul, să plece voluntar şi să se angajeze în altă parte, dar conducerea RADET nu le-a aprobat cererile, motivând că sunt apţi de muncă. Circa o treime din solicitări provin de la personalul TESA, restul sunt muncitori care lucrau la intervenţii sau în punctele şi centralele termice.

Vârstnicii pleacă, se angajează tineri

În vreme ce liderul sindical susţine că „nu există un număr de persoane prestabilit în planul de redresare care trebuie să plece din instituţie“, consilierul general PNL Cătălin Deaconescu apreciază că circa 1.000 de angajaţi trebuie daţi afară. Alţi liberali susţin că 600 de oameni vor părăsi RADET pentru a se putea eficientiza instituţia. Ioana Stoica a ţinut să sublinieze faptul că nu este vorba despre o concediere colectivă, pentru că nu s-ar mai putea angaja alţi oameni. „Estimăm să angajăm circa 100 de persoane în locul celor care pleacă. Deja am avut 95 de solicitări de angajare, din care am selectat 44 de instalatori. Ceilalţi au fost respinşi pentru că habar nu aveau de meserie, nu ştiu cum au obţinut diplomele“, a comentat Ioana Stoica.

Argumentele administratorului judiciar

„Măsura face parte din procesul reorganizării, pachetul fiind gândit cu responsabilitate socială, încadrat contextului economic generat de procedura insolvenţei şi cu asigurarea cadrului necesar protecţiei salariaţilor. Acordul are în vedere actualele condiţii impuse de procedura insolvenţei şi premisele economice pentru anul 2017, care impun adoptarea de măsuri prompte pentru eficientizarea activităţii regiei, îmbunătăţirea eficienţei operaţionale, precum şi pentru asigurarea stabilităţii economice şi a echilibrului financiar“, a declarat Florian Mateiţă, reprezentant Rominsolv SPRL. În plus, „RADET Bucureşti îşi rezervă dreptul de a respinge cererile salariaţilor care sunt absolut necesari pentru asigurarea continuităţii serviciului public de alimentare cu energie termică în condiţii de siguranţă“, se precizează în comunicatul regiei de termoficare.

Administratorul special caută tineri specialişti

Sorin Chiriţă, administratorul special numit de Municipalitate la RADET în toamna trecută, spune că regia se află în faza de „observaţie“, procedura de insolvenţă fiind mult avansată faţă de cea a ELCEN, furnizorul de agent termic. „Avem Raportul în ceea ce priveşte cauzele insolvenţei şi am schiţat Planul de reorganizare a RADET. Am optimizat cheltuielile, am modificat organigrama şi statul de funcţii, astfel încât să mergem cu cheltuieli mici, pentru fuziunea cu ELCEN“, a spus Sorin Chiriţă la Bucureşti FM. El neagă faptul că s-ar face concedieri colective. „Avem în fiecare lună oameni care ies la pensie şi avem chiar un deficit de personal în anumite sectoare. Avem nevoie de sudori, de electricieni etc. Problema e că tinerii nu mai vin să lucreze în companii de stat. De aceea, ne-am propus un program de atragere a tinerilor care termină şcoli profesionale, cu specializări care ne interesează, către RADET“, a afirmat Chiriţă. Cât priveşte viitorul regiei de termoficare, el spune că, în septembrie-octombrie, se va finaliza tabelul creanţelor, adică al datoriilor pe care RADET le are. În luna noiembrie, Chiriţă va prezenta Planul de reorganizare a regiei administratorului judiciar, Rominsolv, care îl va supune aprobării Adunării Creditorilor. În planul său se prevede fuziunea cu ­ELCEN, care ar urma să se realizeze în primăvara anului viitor.

Scandal la masa credală

După ce regia de termoficare a intrat în insolvenţă, s-au promis rapoarte periodice din partea administratorului judiciar. Acestea nu au putut fi realizate deoarece creditorii care au de recuperat sume mici au contestat în instanţă absenţa lor din lista credală. Justiţia le-a dat dreptate, dar RADET nu poate acoperi toate datoriile. Regia de termoficare ar avea către ELCEN datorii de 3,9 miliarde lei, dar suma nu este recunoscută de Municipalitate, care speră ca mare parte din datorii să fie şterse după fuziunea cu ELCEN.

Promisiunile Gabrielei Firea.

Primarul general, Gabriela Firea, a încercat încă de la intrarea în insolvenţă a RADET să nu creeze panică printre bucureșteni, dar şi printre salariaţii RADET. Firea a spus că „insolvenţa nu înseamnă închidere sau faliment, nici haos economic, ci, dimpotrivă, o relansare a activităţii RADET“. În plus, ea a dat asigurări că angajaţii RADET nu-şi vor pierde locurile de muncă. Această măsură trebuia luată cu mult timp înainte, în momentul în care contul RADET a fost poprit de către ELCEN. Există legislaţie în vigoare care spune foarte explicit că suntem în faţa unei bancrute simple, deci trebuia declarată procedura de insolvenţă cu mai mult timp înainte. Noi nu facem acum decât să aplicăm legea. Vreau să îi asigur pe toţi angajaţii RADET că nu se pune problema disponibilizărilor, nu trebuie să se gândească la şomaj, este vorba despre o modalitate de a salva această entitate economică, de a livra la modul continuu şi apă caldă şi căldură şi, de asemenea, de a restructura această regie care ani de zile a fost condusă de manageri PNL care au dus-o aproape în pragul falimentului. Nu sunt datorii reale, ci din pix“, a spus Gabriela Firea.