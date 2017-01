Maramureșul seduce pe Internet

The Deep Sound of Maramureș este un proiect care, potrivit organizatorilor, integrează, în structuri artistice contemporane, cercetări antropologice din aria acustică tradițională.

Sâmbătă, 28 ianuarie, începând de la ora 18.00, muzicile și imaginile vor fi prezentate publicului larg, în cadrul unei transmisii online din Vișeul de Sus. Evenimentul se va bucura de recenzia specială a profesorului Ricardo de Ostos, arhitect experimentalist din Londra.

Organizat de Centrul Cultural Social din Vișeu, Asociația AsCult din Baia Mare, CFF Vișeu de Sus și Asociația Vasile Tomoiagă, proiectul propune o abordare hibridă interdisciplinară, fiind un mod insolit de prezentare a unor studii academice: selectate dintr-o infinită plajă a posibilelor zgomote naturale, sunetele capătă înțelesuri noi, găsindu-și un loc inedit în cea mai accesibilă zonă a ariei acustice, muzica. Prezentat în premieră la Haga, apreciat la Paris și, la finalul anului trecut, într-o transmisie duplex între Baia Mare și Sociology State University din New York, proiectul The Deep Sound of Maramureș este, în egală măsură, o provocare pentru lumea muzicală, adăugând legende și o reinterpretare inedită celui mai pur stil electro contemporan. Concertul va fi disponibil online publicului larg pe patru platforme diferite: Youtube.com, Live.ly (musical.ly), Facebook Live și Snapchat Live Stories.

Locomotiva istoriei

Proiect de promovare regională prin cultură, transmisia „The Deep Sound of Maramureș“ din 28 ianuarie va fi găzduită de CFF Vișeul de Sus, un eveniment organizat de Centrul Cultural Social, AsCult - Asociația pentru Cultură și Civilizație și Asociația Vasile Tomoiagă. Concertul vine cu un concept nou, interdisciplinar, care combină multiple elemente, de la spectacolul audiovizual la secvențe de film documentar, muzică electro experimentală şi o cercetare etno-antropologică despre cultura veche maramureşeană. Demersul include intervenții ale unor cunoscuți artiști etnologi, printre care ilustrul instrumentist Ștefan Andreica, din Vișeul de Sus, și dansatorii „Ansamblul Maramureșului“, condus de doctor Anuța Pop. Evenimentul va avea loc în incinta CFF Vișeu de Sus, unde poate fi găsită faimoasa mocăniță din Valea Vișeului, una dintre cele mai importante valori culturale și tehnice naționale, fiind vorba de ultima locomotivă cu abur din lume care circulă pe o cale ferată forestieră. Mocănița a funcționat fără întrerupere începând din 1932, anul în care a fost inaugurată șina, o linie cu ecartament îngust, făcută după modelul austro-ungar.

Virtuozi locali

Antropologul Peter Gate, compozitor și muzician experimentalist, autor al unui proiect muzical unic, și-a asumat misiunea de a promova conceptul de cultură experimentală, o formulă bazată pe creativitate și valoare. Îl secundează Ștefan Andreica, instrumentist născut în Vișeu, un virtuoz al muzicii tradiționale curate, specialist în câteva instrumentele de suflat, de la taragot și fluier, până la flaut sau saxofon. Ștefan Andreica, faimos pentru valoarea autentică a muzicii sale, a fost aplaudat, de-a lungul timpului, în Ucraina, Franța sau Italia. Dincolo de sunetul tradițional, Ștefan Andreica este un artist cu o uriașă deschidere către muzica contemporană, adăugând un viguros filon etno celor mai sofisticate acorduri de jazz european sau experimentând cu succes cele mai pure secvențe ale muzicii de avangardă. „Compozițiile incluse pe albumul The Deep Sound of Maramureș amestecă diverse dispoziții audio, de la ambiental la dancefloor trance, cu un traseu premeditat al fiecărei piese, care crește în mod organic, pornind de la un sunet «găsit» în mediul său natural. Petru a înregistrat diverse sunete din natură, pe care le-a înglobat în fundația unei piese muzicale, refuzând insistent remixurile specifice muzicii pop, unde printr-un sampling simplist pot fi construite piese ușor identificabile pentru urechea ascultătorului. Petru construiește strat peste strat, Sunetul Profund al Maramureșului, un proiect care-i permite zonei să își cânte propria muzică, printr-o abordare antropologică și etnografică“, observă prof. Lee Blackstone de la Sociology State University New York. Americanul a inclus aceste cercetări în propriul studiu tematic și, totodată, a lansat un curs cu acest nume, The Deep Sound of Maramureș, la Universitatea din New York.

„Pianul acustic și vocile din mediul rural maramureșean înnobilează o muzică menită să evoce un spirit particular: acela al legendarei regiuni a Maramureșului.“ Prof. Lee Blackstone, Sociology State University New York