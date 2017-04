Mărturia Soranei Cârstea: "Au venit aici porniți"

Jucătoarea de tenis Sorana Cîrstea a acuzat după înfrângerea în fața britanicei Johannei Konta din Fed Cup, meci marcat de înjurăturile lui Ilie Năstase, că adversara sa a început să plângă fără temei, explicând că ea fost jignită dur în meciurile peste hotare, dar nu a lăcrimat.

"Supervizorul mi-a zis că din cauza celor spuse de Ilie (Năstase- nr.), dar ea a susținut că oamenii din public i-au adresa cuvinte injurioase. Eu am jucat peste tot în lume, am fost făcută țigancă, s-au aruncat cu obiecte în teren, spectatorii mi-au făcut semne că îmi vor tăia gâtul și chiar erau pregătiți să intre pe teren.

Dar niciodată n-am început să plâng. Nu mi se pare normal, mai ales că publicul a fost fair-play. Ce să-i faci, suntem o națiune mică, iar sediul ITF este la Londra. Au venit aici porniți pe chestia asta, iar noi suntem obișnuiți să fim persecutați. Dacă tot voiau să oprească meciul, de ce nu au făcut-o la 2-1 ci la 3-1, când făcusem break?.

Nici ea nu știa de ce plânge (adversara sa - nr.) în afară de faptul că am început eu să o conduc. Am văzut-o și la Australian Open că a început să plângă. Acolo nu s-a mai oprit meciul ca suntem la turnee normale. Aici unde se poate, e ITF, putem să oprim meciul pe motiv că Konta a început să plângă. Nu e OK! Ai 27 de ani, 25 sau cât ai, maturizează-te, nu suntem la grădiniță", a zis Sorana Cîrstea la Dolce Sport.

Precizările Soranei Cârstea Ilie Năstase, căpitanul nejucător al echipei României la meciurile din Fed Cup împotriva Marii Britanii, a provocat un scandal sâmbătă la meciul de la Mamaia dintre britanica Johanna Konta și Sorana Cîrstea, care s-a soldat cu scoaterea lui din arenă și retragerea acreditării.

Năstase s-a enervat pentru faptul că jucătoarea britanică era tot timpul deranjată de ce se întâmpla pe teren şi în tribune. Ilie Năstase i-a reproşat situaţia arbitrului de scaun, pe un ton nepotrivit. Oficialul l-a chemat pe arbitrul principal, elveţianul Andreas Egli, care l-a trimis la vestiare pe fostul tenisman. Năstase l-a înjurat pe Egli, apoi a adresat cuvinte jignitoare şi către Johanna Konta şi căpitanul Marii Britanii, Anne Keothavong.

La scurt timp, Johanna Konta a izbucnit în plâns, iar meciul a fost întrerupt şi jucătoarele au plecat la cabine. Arbitrul a rugat-o pe Simona Halep să le vorbească fanilor, acestea cerându-le spectatorilor să respecte jucătoarele adverse.

