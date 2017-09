Ministrul Apărării, despre achizitia primului sistem Patriot

Până la finele anului, Armata Română va achiziţiona primul sistem Patriot, precum şi 10 transportoare blindate Piranha, a anunţat, miercuri, ministrul Apărării Naţionale, Mihai Fifor.

"Până la finele anului, Armata Română va achiziţiona primul sistem Patriot, aşteptăm scrisoarea de acceptarea din partea Statelor Unite pentru a putea să trecem la contractare şi să putem achiziţiona primul program. În discuţiile cu secretarul Apărării, Mattis, noi am solicitat clauza «dependable under taking» adică eşalonarea plătii sistemelor Patriot pentru că este, pe de o parte, o dovadă de predictibilitate, pe de altă parte este mult mai convenabil pentru noi să putem să asigurăm pe următorii ani achiziţionarea acestor sisteme. Tot până la finele anului, sperăm să putem să finalizăm negocierea cu General Dynamics şi să pornim colaborarea aceasta între Uzina Mecanică Bucureşti şi General Dynamics şi, totodată, până la finele anului să achiziţionăm primele 10 transportoare blindate Piranha din acest program", a declarat, miercuri, Mihai Fifor.

Informațiile privind achiziționarea rachetelor Patriot au apărut în aprilie când MApN a trimis o cerere către Guvernul SUA în care își exprimă disponibilitatea de a cumpăra rachete de tip Patriot, urmând ca procedurile de achiziție să fie demarate anul acesta.

Secretarul de stat în MApN, Florin Vlădică, a afirmat că s-a trimis o solicitare către Biroul de Cooperare în domeniul Apărării din România din cadrul Ambasadei Statelor Unite la București, prin care România se declară interesată să achiziționeze rachete de tip Patriot, urmând ca cererea să ajungă la guvernul american. Șeful Statului Major, generalul Nicolae Ciucă, s-a declarat optimist că procedurile de achiziție pot fi demarate în acest an.

Departamentul de Stat al SUA a aprobat, pe 11 iulie , o posibilă vânzarea a unor sisteme antiaeriene și antibalistice de tip Patriot către România, în valoare de aproximativ 3,9 miliarde de dolari.