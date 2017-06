Numărul 2 în PSD îl pune pe jar pe Grindeanu

Liderii PSD continuă să dea semnale puternice că înlocuirea premierului Sorin Grindeanu este o variantă luată serios în calcul de partid, asta în timp ce Liviu Dragnea afirmă la televizor că "nu a avut și nu are de gând" să-l schimbe pe premier.

Președintele executiv al PSD Nicolae Bădălău a anunțat că se ia în considerare inclusiv schimbarea Sorin Grindeanu dacă, în urma analizei făcute de partid, liderii social-democrați vor concluziona "că la dumnealui este problema".

Bădălău spune că "sunt deja un număr destul de mare de miniștri care se plâng de relația proastă" cu premierul.

”În aceste zile se face o analiză, o analiză foarte serioasă pe fiecare minister în parte. Haideți să așteptăm rezultatele acestei analize și abia apoi să tragem concluziile. În urma acestei analize care se va face în Comitetul Executiv și în care va fi prezentată activitatea fiecărui ministru în parte, eu sunt dispus să votez pentru schimbarea unor miniștri și, dacă analiza ne va arăta că acest Guvern trebuie schimbat în totalitate, vom lua în considerare inclusiv schimbarea premierului, dacă la dumnealui este problema. Avem deja un număr destul de mare de miniștri care se plâng de relația proastă pe care o au cu premierul Sorin Grindeanu. Sunt cinci sau șase colegi care se reclamă acest lucru și eu consider că acesta este un semnal de alarmă destul de puternic. Trebuie să vedem. Am văzut și nemulțumirile primarului general, doamna Firea, am văzut și alți colegi și nu este exclus ca problema să fie la primul ministru. Noi ne-am asumat un program de guvernare care oferă o șansă imensă României pentru dezvoltare și nicio persoană din acest Guvern nu este mai importantă decât programul de guvernare. Funcțiile acestea sunt vremelnice și de aceea nu cred că trebuie să fie cu supărare dacă un coleg sau altul vor fi nevoiți să plece (...) Cu certitudine este nevoie de o împrospătare a echipei guvernamentale, acum rămâne să vedem dacă a întregii echipe sau doar a unor miniștri”, a declarat Bădălău pentru site-ul stiripesurse.ro.

În opinia lui Bădălău, o eventuală schimbare a Guvernului va fi înțeleasă și de președintele Klaus Iohannis, care ar urma să desemneze un nou premier dorit de PSD.

”Așa cum îl cunosc eu pe domnul președinte Iohannis, dumnealui este un om cerebral și va înțelege această situație. Noi suntem dispuși să mergem la Cotroceni și să explicăm președintelui că asta a rezultat din analiza noastră, iar apoi să îi prezentăm situația politică în care noi avem în continuare o majoritate solidă și vom veni cu o nouă propunere de premier, dacă este cazul. Excelență, vă repet, nicio persoană nu este mai importantă decât programul de guvernare și eu cred că România are o șansă istorică pentru că premierul nu este și președinte de partid, tocmai de aceea nu trebuie să facem o tragedie din schimbarea unui ministru sau chiar a unui întreg Guvern”, a mai spus Bădălău.