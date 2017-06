Performanțele lui Ronaldo: "Incredibil"

Cristiano Ronaldo, care a marcat două goluri în finala Ligii Campionilor cu Juventus Torino, câștigată de Real Madrid, a intrat în istorie, devenind primul jucător care înscrie în trei finale ale acestei competiții: în 2008 pentru Manchester United, în 2014 și 2017 pentru Real Madrid. Ronaldo s-a clasat pe primul loc în clasamentul golgheterilor Ligii Campionilor cu 12 goluri, unul mai mult ca Lionel Messi. Fotbalistul portughez a marcat sâmbătă seara golul cu numărul 600 al carierei sale.

Ronaldo a vorbit despre performanțele sale și despre succesul Real Madrid: "E incredibil, încă o dată am atins recorduri impresionante. Terminăm anul excelent, am reușit să câștigăm titlu, iar acum să ne adjudecăm din nou Liga Campionilor. A fost un final de sezon spectaculos, a fost o înțelegere extraordinară între mine și vestiar. Știam că suntem o echipă foarte bună și am demonstrat acest lucru contra unei echipe precum Juventus. Să marchez în trei finale diferite înseamnă foarte mult pentru mine și sunt foarte foarte fericit".