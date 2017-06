Ponta, mesaj de adio de la PSD

După căderea moțiunii PSD, Victor Ponta a scris, într-un mesaj pe Facebook, că partidul s-a întors într-un trecut de care el nu se poate atașa, precizând că acceptă excluderea sa din formațiune.

”Câteva impresii "la cald" :

1. Am votat conform credinței absolute că fac ceea ce este bine și corect! După ce am văzut pozițiile publice ale lui Liviu Dragnea și "bucuria" pesediștilor care au dat jos PSD sunt și mai convins că am făcut bine! În loc să meargă spre viitor, PSD s-a întors într-un trecut de care eu nu mă pot atașa.

2. Voi rămâne alături de Sorin Grindeanu ca și Secretar General până la votarea noului Guvern - imediat după acest moment îmi voi relua activitatea de deputat de Gorj / sper ca această criză guvernamentală să nu producă mari pagube pentru România și cetățeanul obișnuit care nu are nicio vină.

3. Cred că acest vot a fost o uriașă greșeală pentru PSD - o greșeală care va fi decontată la un moment dat / nu am vrut să plec din PSD (mai ales în asemenea condiții) dar accept decizia Conducerii - și sunt convins că pentru mine există viață, inclusiv politică, și dincolo de PSD / le mulțumesc însă tuturor membrilor, simpatizanților și votanților PSD alături de care am activat și am luptat timp de peste 15 ani.

4. De azi PSD = Liviu Dragnea / și de azi Liviu Dragnea are ce și-a dorit - toată PUTEREA / pentru binele nostru al tuturor sper să o folosească mult mai bine decât a făcut-o în ultimele 6 luni!

5. S-au promis zeci de funcții de miniștri, avantaje politice și materiale, plus amenințări și linșaje publice de la jurnaliștii "prietenei" fără precedent! Conducerea PSD a instituit un control polițienesc fără precedent asupra modului în care au votat parlamentarii - și au obținut o "majoritate" de numai 8 voturi - asta arată că există în cadrul PSD ALDE o atmosferă de suspiciune, frică și insecuritate pe care nu poți să construiești nimic pozitiv! Să vedem la votarea noului Guvern dacă se schimbă ceva în bine”, a scris Victor Ponta.