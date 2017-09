PSD, reacție promptă după audierea lui Grindeanu la DNA

Sorin Grindeanu s-a prezentat miercuri la sediul DNA, pentru audieri.

Codrin Ștefănescu a reacționat, într-o intervenție la Antena3, declarațiile acestuia fiind cel puțin surprinzătoare, în contextul în care s-a tot speculat, în ultima vreme, că liderii PSD s-ar fi gândit să-i ofere fostului premier o funcție de consul.

”...Nu putem acum să uităm totul și să spune acum: „Prietene, bine te-ai întors acasă”, a explicat Ștefănescu.

„(...) Tot partidul s-a antamat într-un efort supra-omenesc pentru a reuși să-l convingem pe Grindeanu că așa cum este numit politic, poate fi „deznumit” politic.

Deci, nu există în partid o hotărâre de împăcare cu Sorin Grindeanu. (...) Știm prin ce am trecut în acele zile și nopți. Nu putem acum să uităm totul și să spune acum: „prietene, bine te-ai întors acasă”. Nu se poate așa ceva.

Cât despre vizita la DNA sunt două variante. Ori este și el victima sistemului dnei Kovesi, așa cum declara în acele înregistrări celebre: trebuie să ajungem repede la premier (...), fie este delațiunea pe care a făcut-o el împotriva secretarului general al Guvernului, în momentul în care voia să-l schimbe Ponta pe Busuioc și să stea ei acolo în Palatul Victoria peste capul partidului de guvernare. Așa că nu am ce să comentez”, a spus Ștefănescu, la Antena3, potrivit pesurse.ro.

În urmă cu două săptămâni, fostul premier Sorin Grindeanu declara că s-a întâlnit cu liderul PSD, Liviu Dragnea, cu care a avut o discuție constructivă despre guvernare și PSD.

„Am avut o întâlnire cu Liviu Dragnea în urmă cu câteva zile. A fost o chestiune legată de ceea ce s-a întâmplat în urmă cu câteva luni, e o treabă, cred eu, absolut normală, dacă pot să spun așa. Eu mă consider în continuare și sunt un om de stânga, nu-mi doresc să merg în alt partid, așa cum știți am contestat acea decizie pe care Comitetul Executiv a dat-o în urmă cu două luni, și cea de excludere am contestat-o. Îmi doresc, și asta este prima mea opțiune, să rămân în continuare membru PSD”, a spus Sorin Grindeanu.

Întrebat dacă el a cerut întâlnirea, Sorin Grindeanu a răspuns: „Este prea puțin important cine a solicitat, important este că ne-am văzut. (...) Nu, în niciun caz tensionată. A fost o discuție între doi oameni care își doresc câteva lucruri, și anume ca PSD să facă o guvernare foarte bună, să ducă la capăt mandatul primit de la cetățeni și, totodată, dacă e să enumăr două dintre teme, asta ar fi prima, și cea de-a doua ar fi legată de întărirea PSD-ului, în niciun caz slăbirea''.

Grindeanu a mai dat asigurări că discuția cu șeful PSD a fost una „cât se poate de constructivă și benefică”.

„O să vedem ce decide partidul, nu am discutat despre viitor, ci doar de chestiunea legată de guvernare. Mi-am exprimat dorința personală de a rămâne în PSD și de a nu merge pe alte căi. Eu am contestat acea decizie, vedem ce decide partidul. (...) Eu susțin orice guvern PSD și e normal să fac acest lucru. Eu mă consider un membru al PSD, urmează să vedem Comisia de Etică. Mi-am exprimat tot timpul dorința de a rămâne în PSD. Mă simt responsabil față de oamenii din Timiș. (...) Eu îmi doresc și echipa din Timiș să rămânem în PSD”, a mai spus Grindeanu.

Despre informațiile apărute în spațiul public conform cărora ar urma să ocupe un post de consul, Grindeanu a spus: „... am văzut pe știri ambasador, astăzi consul, n-am discutat o clipă ...”.

Guvernul Grindeanu a fost demis prin moțiune de cenzură inițiată chiar de PSD și adoptată de Parlament în luna iunie.

Liviu Dragnea a argumentat decizia afirmând că, în urma evaluării, s-a constatat că executivul nu a pus în practică programul de guvernare.

După dispute aprinse între Dragnea și Grindeanu, acesta din urmă a fost exclus din partid împreună cu fostul premier Victor Ponta.