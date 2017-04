Putin dă alarma

Președintele rus, Vladimir Putin, a declarat marți că Rusia dispune de informații conform cărora în Siria se pun la cale noi "provocări" cu arme chimice care să fie puse pe seama președintelui Bashar al-Assad și a anunțat că intenționează că sesizeze Organizația Internațională pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) cu solicitarea ca aceasta să investigheze atacul chimic de la Khan Shaykhun, relatează agențiile AFP și Reuters, citate de Agerpres.

"Avem informații din mai multe surse care indică pregătirea unor astfel de provocări — nu le pot califica altfel — și în alte regiuni ale Siriei, inclusiv în suburbiile de la sud de Damasc", a declarat Putin după ce a fost întrebat de un ziarist dacă se așteaptă la noi lovituri aeriene americane în Siria, cum a fost atacul cu rachete asupra bazei aeriene siriene de la Shayrat ca represalii ale SUA după atacul cu arme chimice din provincia Idlib.

"Se intenționează plasarea unor anumite substanțe și utilizarea lor să fie pusă pe seama autorităților siriene" a completat liderul de la Kremlin în declarațiile acordate presei în timpul vizitei pe care o efectuează la Moscova președintele Italiei, Sergio Mattarella.

Și Ministerul rus al Apărării a susținut că rebelii sirieni transportă substanțe toxice la vest de Alep și de Khan Shaykhun, acesta din urmă fiind orașul unde a fost consemnat atacul cu arme chimice din 4 aprilie, soldat cu aproape o sută de morți.

"Bashar al-Assad nu are niciun interes să folosească arme chimice. De altfel, armata siriană nu mai are astfel de arme", arsenalul ei chimic fiind distrus între anii 2013 și 2016 sub controlul Organizației Internaționale pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC), a mai menționat Ministerul rus al Apărării într-un comunicat emis la scurt timp după declarațiile lui Putin.

"Experții OIAC au confirmat distrugerea a 10 din cele 12 situri utilizate pentru stocarea și fabricarea armelor chimice. Cele două care au mai rămas se regăsesc în teritoriile aflate sub controlul așa-zisei opoziții", se mai arată în comunicat.

Președintele Putin a cerut ca atacuri de acest gen să fie mai întâi investigate înainte să se ia măsuri punitive și a apreciat că situația creată după acest atac cu arme chimice poate fi comparată cu invazia americană în Irak în anul 2003, când Washingtonul a acționat pe baza unor informații despre existența unor arme nucleare în această țară, arme care apoi nu au fost niciodată găsite.

Liderul rus a anunțat în acest context că intenționează să se adreseze OIAC pentru ca această organizație să investigheze atacul de la Khan Shaykhun.