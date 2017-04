Raluca Turcan: Credeţi că PNL ar fi fost mai breaz la guvernare?

Preşedintele interimar al PNL, a declarat, duminică, că partidul pe care îl conduce nu "ar fi fost mai breaz” la guvernare decât actualul Guvern.

"Gândiţi-vă că am fi ajuns la guvernare cu acest partid care scârţâie din toate încheieturile. Credeţi sincer că PNL ar fi fost mai breaz la guvernare decât cei de acum? Mie mi-e teamă că în unele locuri nu şi asta pentru că am fost în trecut fără fermitate, fără consecvenţă, fără o poziţie clară asumat, fără decizii urmate indiferent de ultimele persoane care sună pentru a le influenţa. Am avut o cruntă ruptură între centru şi baza partidului, o fractură între conducerile judeţene şi baza celor mulţi. Cu astfel de fisuri, PNL nu ar fi putut urmări cu decenţă, integritate, profesionalism şi consecvenţă valorile şi soluţiile la guvernare”, a spus Turcan, la Consiliul de coordonare judeţeană al PNL Cluj.

Turcan a recunoscut totodată că, la precedentele alegeri, "PNL a fost praf”.

"Imediat ce am fost aleasă în funcţie, am comandat un raport profesionist pentru a înţelege ce s-a întâmplat cu PNL. Concluzia acestui raport a fost că, în pofida unor rezultate foarte bune, Partidul Naţional Liberal a fost praf. Am spus-o şi o repet cu riscul de a deranja. Nici nu e greu, mai ales că sunt femeie şi a fost o perioadă în care în PNL a fost mai greu să colaboreze cu o anumită structură de conducere. După acel praf obţinut la parlamentare, riscăm să nu fi înţeles unde am greşit şi să repetăm erorile în unele locuri. Asta mă doare şi mă preocupă. La viitoarele alegeri interne am datoria să mă fi asigurat că toţi colegii din PNL au înţeles ce s-a întâmplat şi măcar au încercat să corecteze. Să nu ne mai plângem după”, a îndemnat liderul interimar al liberalilor.