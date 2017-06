Scenariul cel mai vehiculat pentru debarcarea lui Grindeanu

PSD se pregătește intens pentru un autogol de zile mari, în aplauzele adversarilor săi. Cu 24 de ore înainte de Comitetul Executiv al PSD de miercuri, varianta execuției întregului Guvern a prins un contur din ce în ce mai clar. Astfel, pentru prima oară după foarte mulți ani, un partid ar urma să-și debarce propriul Executiv, și nu oricum, ci cu scandal și cu efecte încă incalculabile pentru formațiunea votată în decembrie de peste 45 la sută dintre cei care s-au prezentat la urne.

Update: Premierul Sorin Grindeanu s-a întâlnit din nou marți cu liderul PSD Liviu Dragnea, la sediul din Băneasa al partidului. Între timp, Grindeanu a avut o întrevedere, marți, la Palatul Victoria, cu o delegație a Băncii Mondiale.

Update: Surse citate de Antena 3 au declarat că Liviu Dragnea le-a promis mai multor lideri PSD posturi într-un eventual viitor Guvern, în schimbul susţinerii pentru a-l schimba pe Sorin Grindeanu.

Varianta cea mai vehiculată marți

Liviu Dragnea i-ar fi cerut de două ori demisia premierului Sorin Grindeanu - sâmbătă și luni -, iar primul-ministru ar fi refuzat să dea curs solicitării, astfel că este luată în calcul varianta retragerii sprijinului politic a numeroși miniștri, care să-l forțeze pe Grindeanu să plece de la Palatul Victoria.

Surse politice au declarat că doar trei miniștri au trecut de evaluarea lui Liviu Dragnea, respectiv Petre Daea, Carmen Dan și Lia Olguța Vasilescu, celorlalți urmând ca PSD să le ceară demisia în Comitetul Executiv. Astfel, Dragnea ar intenționa să forțeze plecarea lui Sorin Grindeanu.

Olguța Vasilescu a confirmat marți că a trecut examenul șefului PSD. "Nu știu ce notă am, știu că am trecut evaluarea, de fapt nu am avut niciun fel de emoții pentru că noi am avut 74 de acte normative pe care le-am implementat și mai sunt 39 până la sfârșitul acestui an, dar nu am ieșit din termen", a spus Vasilescu marți la Parlament.

Miniștri așteaptă ordinul de la partid

Ministrul Consultării Publice și Dialogului Social, Gabriel Petrea, a declarat marți că își va da demisia din Guvern dacă partidul îi va cere acest lucru.

"Dacă partidul îmi cere să îmi dau demisia, evident că da, pentru că partidul m-a pus acolo, nu este funcția adusă de acasă", a spus Petrea, la Parlamentul, menționând că și el și-a depus demisia în alb la învestire.

La rândul său, întrebat dacă își va da demisia din Guvern dacă i se va cere, ministrul Turismului, Mircea Dobre, a spus: "În momentul în care se va termina această evaluare avem de trecut mâine prin ședința CEX și în momentul acela se vor anunța concluziile de către președintele partidului".

Grindeanu și-a anulat participarea la un eveniment

Premierul Sorin Grindeanu și-a anulat marți participarea la conferința "Jump to smart 1.0", a anunțat Guvernul.

Grindeanu urma să participe, la ora 14,00, la conferința "Jump to smart 1.0", organizată de asociațiile Smart România și Brainstorming.

Cin' să fie, cin' să fie în locul lui Sorin Grindeanu?

În cărți pentru șefia Guvernului, dacă Sorin Grindeanu va fi în cele din urmă debarcat, Dragnea ar intenționa să-și impună un alt om de paie.

Antena 3, televiziune apropiată de PSD, transmitea luni, citând surse, că cele mai multe șanse să ocupe funcția de premier le au ministrul de Interne Carmen Dan, ministrul Muncii Lia Olguța Vasilescu sau primarul general al Capitalei, Gabriela Firea. Trebuie menționat însă că Firea a respins încă de sâmbătă seara la România TV scenariul ca ea să fie desemnată premier, precizând însă că și-ar dori ca o femeie să devină prim-ministru.

La rândul său, Carmen Dan, considerată favorită pentru postul de prim-ministru, a declarat, marți, răspunzând unei întrebări, că nu i-a fost propusă funcția de premier.

"Tot ce pot să vă spun e ceea ce știe toată lumea, Guvernul a trecut printr-o evaluare, eu am fost concentrată să răspund bine în ceea ce privește Ministerul de Interne și părerea mea este că noi ne-am făcut treaba. (...) Nu mi-a fost propusă funcția", a spus Dan.

Lipsa unei propuneri făcute lui Carmen Dan până la această oră nu exclude însă varianta ca ea să fie cea nominalizată de PSD.

La precedentele propuneri de premier - în persoana lui Sevil Shhaideh și a lui Sorin Grindeanu - social-democrații au aflat fie de la televizor, fie direct în Comitetul Executiv pe cine dorește liderul lor Liviu Dragnea să impună prim-ministru.



