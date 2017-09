Tăriceanu, dezamăgit de atitudinea Ambasadei SUA

Președintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat sâmbătă că este dezamăgit "profund" de atitudinea Ambasadei SUA, care se face că nu vede că în România "normele elementare juridice nu sunt respectate și avem permanent abuzuri și excese în justiție".

"Din păcate, în România, într-o zonă a societății, într-o zonă politică și nu numai în zona politică a partidelor, dar și în zona civilă, văd de dimineață până seara unii care agită problema corupției. Problema corupției este o problemă în toate țările Uniunii Europene și în toate țările din lume, inclusiv în România, dar principala problemă a României este lipsa de respect pentru drepturile și libertățile cetățenilor. Și eu m-aș fi așteptat ca un partid care a fost în trecut liberal să se preocupe de libertatea cetățenilor, și nu să aplaude, cum spunea colegul meu Vosganian, defilarea cătușelor. Dar e problema lor. Mă preocupă însă că intelectuali de prestigiu nu văd care este problema fundamentală, că în România s-a creat un sistem paralel de putere, că puterea, în loc să fie exercitată în mod democratic, este exercitată de alte forțe care acum încearcă cu disperare să-și păstreze pozițiile obținute în ultimii 10 ani printr-o serie de decizii care au transformat România în orice altceva, dar nu într-un stat de drept", a declarat liderul ALDE, la Mamaia, în cadrul unei întâlniri cu jurnaliștii, potrivit Agerpres.

Călin Popescu Tăriceanu s-a referit la declarația reacția Ambasadei SUA privind propunerile de modificare a legilor justiției.

"Și sigur că nu pot să nu fac referire directă la atitudinea unor ambasade și a unor ambasadori și pe mine mă surprinde și mă dezamăgește profund atitudinea ambasadei americane pentru că și eu ca și alți români am privit cu admirație, și nu de ieri de azi, și generațiile trecute, la o Americă care este prin esență țara libertăților și în care libertatea și drepturile fundamentale ale cetățenilor sunt respectate. Din păcate, văd că acești ambasadori nu se preocupă și se fac că nu văd că în România normele elementare juridice nu sunt respectate și avem permanent abuzuri și excese în justiție care au dus România pe un nedorit loc întâi în rândul țărilor membre ale Uniunii Europene în privința proceselor pierdute la CEDO. Ce dovadă mai bună avem că există o problemă imensă în justiție, că justiția nu poate să funcționeze independent, că judecătorii se simt timorați de procurori, că am ajuns într-o republică care este dictată de către procurori. Ăsta este modelul politic pe care ambasada SUA în România îl promovează? Am serioase întrebări în această privință și îndoieli", a mai spus liderul ALDE.

Călin Popescu Tăriceanu a mai opinat că, pe fondul campaniei anticorupție, clamată de diplomații străini, s-a dorit, de fapt, decredibilizarea instituțiilor statului, culpabilizarea mediului de afaceri românesc, concomitent cu slăbirea forței economice autohtone și pierderea încrederii în statul român.

"România, de 27 de ani, încet, încet, a devenit o țară care este o excelentă piață de desfacere. Văd că vin firme peste firme care propun contracte de achiziții publice, de înzestrare în armată și așa mai departe și care văd că vor să pună la respect pe toată lumea dându-ne lecții de anticorupție. Există, bineînțeles, o diferență de tratament. Dacă un demnitar român ar promova o firmă românească ar fi imediat acuzat de trafic de influență. Dar ambasadele străine au văzut că nu există aliat mai bun, în acest demers de a-și promova firmele și interesele lor, decât DNA. Ele nu au mai avut să facă altceva în plus decât să vină pe această piață în care toate firmele românești au fost decapitate, nu mai există o firmă importantă românească de lucrări publice. Toate contractele de lucrări publice sunt câștigate de firme străine. Noi nu avem nicio firmă românească care să participe ca prim contractant, la lucrări de infrastructură", a spus Tăriceanu.

Liderul ALDE a mai afirmat că în România au apărut puteri care au scăpat de sub orice control pentru că "noi vorbim numai despre corupția financiară și nu vorbim deloc despre corupția de putere, de care este cuprinsă această instituție care se numește DNA și Parchetul General. Ei vor să mențină putere pentru ei în această beție de putere. Corupția puterii — iată la ce s-a ajuns".

Ambasada SUA își manifestă îngrijorarea cu privire la propunerile Ministerului Justiției din 23 august de revizuire a sistemului judiciar și îndeamnă toți actorii executivi, legislativi și judiciari din România să colaboreze pentru a continua lupta țării împotriva corupției.

"Statele Unite au luat cunoștință de propunerile Ministerului Justiției din 23 august cu îngrijorare pentru independența sistemului judiciar. Îndemnăm toți actorii executivi, legislativi și judiciari din România să colaboreze pentru a continua lupta țării împotriva corupției și pentru a asigura credibilitatea instituțiilor sale", se arată într-un comunicat al Ambasadei SUA transmis marți AGERPRES.