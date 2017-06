Victor Ponta asudă la Guvern: "Astăzi am lucrat cu..."

Noul secretar general al Guvernului, Victor Ponta, a anunțat, sâmbătă, că la începutul săptămânii viitoare va avea loc o ședință pregătitoare la nivelul SGG în vederea reglării părții de avizare a unor proiecte de acte normative care trebuie adoptate urgent în ședința de Guvern.

"Astăzi am lucrat cu aparatul din subordinea Guvernului și mâine (duminică — n.r.) vom avea o listă clară a acelor acte normative care trebuie adoptate fără întârziere. E vorba aici de fonduri europene, de diverse acte ale Guvernului care nu pot întârziate până se lămurește situația politică în Parlament a Guvernului. Luni vom avea o ședință pregătitoare să vedem exact partea de avizare. Sunt miniștri care și-au delegat atribuțiile unor secretari de stat, sunt alți miniștri care nu și le-au delegat și ei personal vor face partea de avizare. Și tot ce este absolut urgent, repet, absolut urgent, și care nu suferă amânare, voi prezenta premierului (...) în așa fel încât indiferent de situația politică să nu pierdem bani pentru țară, să nu pierdem acțiuni care nu pot să aștepte", a declarat Victor Ponta într-o conferință de presă, la Palatul Victoria.

Ponta a anunțat totodată că a primit, sâmbătă, o informare din partea ministrului demisionar al Afacerilor Interne, Carmen Dan, cu privire planul de măsuri pentru înlăturarea efectelor negative ale precipitațiilor din această perioadă, precizând că la nivelul MAI este activată o celulă care monitorizează situația.

"La solicitarea primului-ministru am luat legătura cu ministrul de Interne, doamna Carmen Dan, care era la birou. M-a informat la efectele negative ale precipitațiilor din această perioadă. Mi-a transmis și în scris toate măsurile pe care IGSU le-a luat deja. Înțeleg că sunt în acest fel activate toate mecanismele necesare pentru a nu exista efecte negative mai mult decât ceea ce s-a întâmplat în Alba, Buzău, Dâmbovița, Timiș, Argeș și în municipiul București. În continuare, la Ministerul de Interne, sub coordonarea directă a ministrului, secretarii de stat, toți cei care au atribuții în domeniu se ocupă în această seară și vor informa Guvernul și pe primul-ministru dacă este nevoie sau dacă va fi nevoie de ceva în plus față de ceea ce desfășoară la Ministerul de Interne", a afirmat fostul premier.

Ponta a mai spus că ministrul demisionar de la Interne, Carmen Dan, nu și-a delegat atribuțiile.

Acesta a mai anunțat că preluarea efectivă a portofoliului Secretariatului General al Guvernului va avea loc luni.

El a precizat că a avut o primă discuție, sâmbătă, pe acest subiect cu fostul șef al instituției, Mihai Busuioc.

"A fost fostul secretar general. A fost prezent ( la sediul Guvernului — n.r.). Eu sunt o persoană instituțională atunci când lucrez într-o instituție și domnia sa la fel. Dincolo (...) de partea politică sunt convins că lucrurile intră în normalitate. Luni vom face efectiv procesul-verbal de predare primire al documentelor pe care domnia sa le avea. Și i-am și cerut sprijinul pentru ceea ce știam că e foarte urgent. Sunt convins că mi-l va acorda în continuare", a declarat Victor Ponta.