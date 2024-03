Alin Nica, revocat de la şefia PNL Timiş: „Mai bine îmi tai o mână”

UPDATE Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Alin Nica, este de părere că demiterea lui, de către Biroul Politic Naţional al PNL, de la şefia organizaţiei liberale Timiş echivalează practic cu „o excludere” din partid.

„Am aflat cu neplăcere că Timişul şi timişorenii au fost vânduţi, ca la piaţă, pe o negociere strâmbă, în defavoarea Partidului Naţional Liberal din Timiş. Am aflat, aşa mi-au spus colegii, că PNL a cedat şantajului PSD cu anticipatele, cedând Timişul şi Timişoara către PSD şi evident că am fost sacrificat de dragul stabilităţii naţionale. Mă bucur dacă eu şi colegii mei de la Timiş suntem sacrificaţi pentru România. Fac cu drag acest sacrificiu, aşa cum l-au făcut miile de timişoreni, în 1989, dar nu pot să accept şi niciunul dintre colegii mei nu acceptă să fim sacrificaţi, aşa cum am fost de fapt, pentru şantajul PSD. Timişul şi Timişoara nu vor fi păcăliţi. Oamenii din Timiş şi din Timişoara vor şti să aleagă. (…) Mi-am luat rămas bun de la colegii mei (…) pentru că pentru noi, cei de la Timiş, această demitere echivalează practic cu o excludere din Partidul Naţional Liberal, pentru că nu vom avea şansa să apărăm ideile unui proiect de dreapta, în jurul PNL, în judeţul nostru”, a declarat Alin Nica, marţi, după ce a plecat de la şedinţa BPN al PNL.

El a precizat că nu vrea să ia decizii „la cald, sub imperiul emoţiilor”, că se va consulta cu familia şi cu colegii din filială în privinţa hotărârii sale.

„E o decizie foarte grea, am fost şi sunt membru PNL de 20 de ani, sunt liberal şi voi fi liberal în continuare. Indiferent ce decizie voi lua, vreau să mă consult cu familia, vreau să mă consult cu colegii mei din filială, cu cei care şi-au pus încrederea în mine şi voi vedea ce voi face pe viitor. (…) Îmi doresc să candidez în continuare, vreau să văd care sunt opţiunile pe care le am la dispoziţie şi după aceea (…) voi anunţa”, a adăugat Nica.

Liberalul nu a exclus posibilitatea de a candida ca independent, dar a subliniat „că are şi alte opţiuni”.

Întrebat dacă printre opţiuni se numără şi candidatura din partea Alianţei Dreapta Unită, Alin Nica a răspuns: „Evident că da”.

UPDATE Biroul Politic Naţional al PNL a decis, marţi, revocarea lui Alin Nica din funcţia de preşedinte al PNL Timiş, potrivit unor surse din partid.

Decizia a fost luată cu 60 de voturi „pentru”, 4 voturi „împotrivă”, 3 voturi fiind anulate.

Vasile Blaga a fost desemnat să se ocupe interimar de preşedinţia organizaţiei, au precizat sursele citate.

Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Alin Nica, a declarat, marţi, că este decis să candideze pentru un nou mandat şi că nu ar semna, ca preşedinte al filialei PNL Timiş, pentru susţinerea lui Alfred Simonis drept candidat comun al alianţei PNL – PSD la preşedinţia CJ.

„Încerc să conving colegii că această propunere din partea coaliţiei este una greşită pentru Partidul Naţional Liberal în Timiş şi este, într-un fel, un afront pentru timişoreni şi pentru timişeni să nu aibă oportunitatea de a vota deschis un candidat pe care ei şi-l doresc şi pentru că toate argumentele logice sunt în defavoarea unei astfel de decizii. Domnul Simonis e pe locul trei în toate sondajele. PNL are la Consiliul Judeţean mai mult decât dublu numărul de consilieri judeţeni şi preşedintele în funcţie. La Consiliul Local Timiş, PNL-ul are de trei ori mai mulţi consilieri locali. Toate acestea arată că este o negociere proastă pentru PNL din punctul meu de vedere, dar aştept să văd argumentele. (…) Vreau să mă lupt până la capăt pentru PNL. Sunt liberal şi voi fi liberal în continuare”, a spus Nica, înainte de şedinţa Biroului Politic Naţional al PNL, care are loc la Parlament.

Întrebat despre posibilitatea de a i se cere demisia din funcţia de lider al Organizaţiei PNL Timiş, de către conducerea centrală, Nica a răspuns: „Mai bine îmi tai o mână decât să semnez, ca preşedinte al filialei Timiş, o candidatură a domnului Simonis. Adică, am 20 de ani în acest partid şi pe vremea USL am candidat tot din partea PNL. Nu am acceptat nici atunci un astfel de compromis, deşi condiţiile erau cu totul altele. Nu o s-o fac nici acum”.

El a precizat că va analiza opţiunile pe care le are după ce află „decizia formală din Biroul Politic Naţional al PNL”, precizând că este hotărât să candideze la Consiliul Judeţean Timiş.

„Sunt hotărât să candidez, vreau să candidez şi după decizia din această după-amiază vă voi anunţa paşii următori”, a punctat Nica.

Referitor la ce i s-ar putea reproşa, el a afirmat: „Avem un mandat de succes. (…) Avem, în momentul de faţă, 47 de primari, au plecat şase primari la PSD, dar au venit cinci primari, cu aceeaşi populaţie. Deci nu e acesta un motiv. Eu cred că e mai degrabă un pretext. Aţi văzut vineri primarii încolonaţi în spate şi care au spus că mă susţin”.

Nica a adăugat că nu i s-a explicat de ce Alfred Simonis este preferat în coaliţie în locul său. „Nu mi s-a explicat şi tocmai de aceea am nevoie de explicaţiile colegilor”, a spus el.

Preşedintele PNL Timiş, Alin Nica, a declarat, luni, că liderii coaliţiei PSD – PNL au decis să treacă peste voinţa liberalilor din Timiş şi să desemneze un candidat comun la preşedinţia Consiliului Judeţean în persoana şefului PSD Timiş, Alfred Simonis.