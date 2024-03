„Ambasadă Brâncuși” în inima Parisului

Francezii anunță deschiderea celei mai mari expoziții Brâncuși din lume. Expoziția aflată sub patronajul președintelui Emmanuel Macron va fi găzduită de Centrul Pompidou din Paris și se va desfășura în perioada 27 martie – 1 iulie 2024.

Gândită ca un omagiu adus „părintelui sculpturii moderne”, expoziția Brâncuși face parte dintr-o serie de evenimente extraordinare care marchează închiderea Centrului Pompidou pentru o perioadă de 5 ani. Este probabil unul dintre cele mai importante dialoguri culturale între România și Franța din ultimii ani. La Centrul Pompidou, care devine o veritabilă „Ambasadă Brâncuși” din inima Parisului, și-au anunțat prezența, doar pentru evenimentul de deschidere, peste 1.500 de personalități culturale, invitați speciali și oficialități din cele două țări.

„Constantin Brâncuși nu a mai fost niciodată subiectul unei expoziții de o asemenea amploare” – așa începe anunțul Centrului Pompidou, care va găzdui peste 200 de sculpturi, fotografii, desene, filme și documente de arhivă. Pe lângă bogata colecție din Atelierul Brâncuși, care se găsește la Centrul Pompidou, muzeul va aduce lucrări împrumutate din mari colecții internaționale, inclusiv din România. Este o ocazie unică pentru iubitorii lui Brâncuși să vadă atâtea sculpturi laolaltă și un ultim prilej să admire unele dintre piese, deoarece în următorii cinci ani Centrul Pompidou intră în renovare și ele nu vor mai fi expuse publicului.

Nucleul expoziției evocă sursele de inspirație ale lui Brâncuși (Auguste Rodin, Paul Gauguin, arhitectura tradițională românească, arta africană, arta asiatică etc.) și face revelația procesului său creativ, plasând viața marelui sculptor într-un context artistic și istoric mai larg, prin intermediul unei bogate culegeri de documente – scrisori, articole de presă, jurnale, înregistrări – ce evocă prieteniile sale cu artiști avangardiști, precum Marcel Duchamp, Fernand Léger și Amedeo Modigliani. Vizita urmează un traseu tematic gândit în jurul principalelor serii de lucrări ale artistului și evidențiază cele mai importante provocări ale sculpturii moderne: ambiguitatea formei (Prințesa X), portretul (Danaide, Mlle Pogany), relația cu spațiul (Măiastra, Pasărea în spațiu), rolul bazelor (Nou-Născutul, Începutul lumii), efectele mișcării și luminii (Leda), reprezentarea animalelor (Cocoșul, Peștele, Foca) și relația cu monumentalitatea (Sărutul, Coloana infinită).”, arată comunicatul Centrului Pompidou.

Centrul „Ambasadei Brâncuși” va fi atelierul sculptorului. Atelierul, în care și locuia, proiectat el însuși ca o lucrare de artă, reprezintă nucleul expoziției, în jurul căruia vor gravita opere împrumutate din mari colecții internaționale (Tate Modern, MoMA, Guggenheim, Philadelphia Museum of Art, the Art Institute of Chicago, Dallas Museum of Art, Muzeul Național de Artă al României etc.). Ulterior, întregul atelier va fi relocat, pentru începerea lucrărilor de renovare de la Centrul Pompidou.

