Boxing Day 2023 în Premier League

26 decembrie este ziua așteptată de fanii fotbalului din Anglia. În fiecare an, în această zi, în primele ligi din Anglia se joacă fotbal. Stadioanele sunt pline, iar meciurile din Premier League sunt televizate în toate colțurile lumii. Ziua de Crăciun este dedicată sărbătorii în familie, în timp ce pe 26 decembrie oamenii au timp și pentru alte activități. Așa a început și tradiția fotbalului de Boxing Day din Anglia.

În urmă cu câteva decenii, în Anglia se juca fotbal și pe 25 decembrie, numai că interesul scăzut a făcut ca anumite meciuri să fie mutate o zi mai târziu. De aici a pornit și tradiția meciurilor programate pe 26 decembrie. În acest an, în Premier League se vor disputa meciurile din etapa a 19-a, conform următorului program:

Marți, 26 decembrie

ora 14:30: Newcastle United – Nottingham Forest

ora 17:00: Bournemouth – Fulham

ora 17:00: Sheffield United – Luton

ora 19:30: Burnley – Liverpool

ora 22:00: Manchester United – Aston Villa

Miercuri, 27 decembrie

ora 21:30: Brentford – Wolverhampton

ora 21:30: Chelsea – Crystal Palace

ora 22:15: Everton – Manchester City

Joi, 28 decembrie

ora 21:30: Brighton & Hove – Tottenham

ora 22:15: Arsenal – West Ham

Liverpool are meci ușor în deplasare

Liverpool este favorită clară în partida cu Burnley din deplasare. Echipa antrenată de Jurgen Klopp întâlnește una dintre cele mai slabe echipe ale campionatului, pe care specialiștii o văd din sezonul următor în Championship. În schimb, Liverpool are un sezon bun și este prezentă cu șanse bune în lupta pentru câștigarea titlului. „Cormoranii” au trei victorii la rând contra lui Burnley, astfel că nu este surprinzător că agențiile de pariuri oferă trupei lui Klopp cota 1.41 pentru un nou succes. Egalul are cota 5.50, iar victoria lui Burnley are cota 7.00.

Misiune dificilă pentru Manchester United

O echipă de tradiție din Anglia, Manchester United se chinuie de ani buni să redescopere gloria din perioada în care era antrenată de Sir Alex Ferguson. În ciuda investițiilor masive din ultimii ani, United este doar pe locul 7 în Premier League și are mari emoții în ceea ce privește prezența în Big Four, după ce a fost eliminată deja din Europa.

Iar pentru United urmează meciul cu Aston Villa, o echipă care are un sezon fenomenal și este pe locul 3 în Premier League, cu șanse reale la câștigarea titlului. Aston Villa le-a învins recent pe Manchester City și Arsenal la doar trei zile distanță, astfel că este de înțeles de ce United va avea un meci foarte greu, mai ales că formația lui Unai Emery are și al doilea cel mai bun atac din Premier League. Se anunță așadar un meci echilibrat, lucru evidențiat și de cotele la pariuri fotbal Unibet: United are 2.38 să câștige, egalul are 3.65, iar succesul lui Aston Villa are 2.95.

Manchester City are un singur gând înaintea confruntării cu Everton

Sezonul acesta din Premier League al lui City poate fi definit prin intermediul unui singur cuvânt: inconstant. Deși mulți se așteptau ca City să defileze ca în sezoanele precedente, acest lucru nu se întâmplă. Ba chiar echipa tremură pentru câștigarea titlului. În etapa de Boxing Day, City o va întâlni însă pe Everton, o echipă aflată în cursa pentru salvarea de la retrogradare care stă slab în clasamentul din Premier League. Având cel mai bun atac din Premier League, formația lui Guardiola nu ar trebui să aibă emoții în această partidă. Cota pentru un succes este 1.55, egalul are 4.30, în timp ce victoria lui Everton are 6.25.

Cotele publicate în acest articol pot suferi modificări în orice moment.