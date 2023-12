Colinde, documentare şi concerte extraordinare, transmisiuni în direct de la Vatican și Catedrala Sfântul Iosif, filme și ediții speciale ale emisiunilor consacrate se regăsesc în grila de Crăciun TVR 2 pentru întreaga familie.

Sâmbătă, 23 decembrie, de la ora 15:00, Marina Almăşan a pregătit o ediţie de sărbătoare a emisiunii “Rivalii”. Nici ediţia de Crăciun nu a scapat de… rivalităţi! Disputa dintre Marina şi Dan Helciug are ca tema colindele: Marina va ţine partea colindelor româneşti, aducând de partea sa câţiva solişti din generaţia tânără (Ancuţa Corlățan, Viorica Macovei, Grigore Gherman), iar Dan va pleda pentru “globalizarea” Crăciunului, cântând colinde americane şi internaționale împreună cu Ozana Barabancea, Silvia Dumitrescu şi cubaneza BIU.

Pe 24 decembrie, de la ora 15:00, la ”Drag de România mea” – ediție specială de Crăciun, Paul Surugiu Fuego îi are invitați pe cei cinci frați hazlii ai muzicii populare Alexandru Bradatan, Andreea Halsan, Paul Ananie, Oana Tomioaga și Gabriel Dumitru. Blogerul culinar Gina Badea va face recomandari pentru masa de sărbători. Invitați: Paula Seling și Vlad Miriță.

Ca în fiecare an, TVR 2 respectă tradiţia de a transmite în direct mesajul Papei adresat „Cetăţii şi Lumii” din Cetatea Eternă a Vaticanului. În Ajunul Crăciunului, de la ora 20.30, emisiunea „Credo” dedică o ediţie specială sărbătorii Naşterii Domnului şi va transmisite Vigilia di Natale şi Liturghia pe care Sanctitatea Sa Papa Francisc le oficiază în Basilica Sfântului Petru. În ziua de Crăciun, de la ora 13.00, sub acelaşi generic, TVR 2 transmite din Piaţa San Pietro ceremonia „Urbi et Orbi” – mesajul şi binecuvântarea Papei.

În Ajun, îl întâmpinăm pe Moş Crăciun cu un superb concert, de la ora 22:10, “John Williams” – Concertul de la Berlin (John Williams – The Berlin Concert, Germania, 2021). Istoria muzicii de film ar fi mult mai săracă fără John Williams. Compozitorul dirijează în premieră Orchestra Filarmonică din Berlin şi interpretează câteva coloane sonore renumite: “Indiana Jones”, “Harry Potter”, “E.T.”, “Jurassic Park”, “Departe, departe” şi “Războiul

stelelor”.

Luni, 25 decembrie, de la ora 15:00, vă invităm la Concert “Adrian, din inimă Enache – E o nebunie!”, un spectacol devenit tradiție la Sala Palatului. Îndrăgitul interpret și invitații săi vor cânta live cu Bella Santiago Band, șlagăre românești și internaționale. Printre invitaţi: Dida Drăgan, Theo Rose, Alexandra Ungureanu, Bella Santiago, Daniel Iordăchioaie, Tudor Turcu, Diana Enache, Rareș Varniote, Nicu Patoi și Flavius Teodosiu.

De la ora 22:00, Irina Păcurariu ne invită să urmărim un super interviu la “Rețeaua de idoli”, invitat Horia Tecău, personalitate importantă din tenisul românesc.

Baletul “Spărgătorul de nuci” și piesa de teatru “Femeia perfectă”, la TVR Cultural

Pentru telespectatorii care doresc să îşi petreacă sărbătorile alături de concerte clasice şi filme de artă, TVR Cultural a pregătit un program variat. Celor mai mici telespectatori, “Opera Comică pentru copii” le propune, de la ora 11:00, “Lacul lebedelor “ (duminică 24 decembrie), “Spărgătorul de nuci” (luni, 25 decembrie), “Poveste Crăciun” (marţi, 26 decembrie). Tessa Dunlop, doctor în istorie, scriitoare şi prezentatoare a diverse programe de istorie ne invită într-o aventură gastronomică la “Gustă România” (Eat Romania, România, 2021), duminică, 24 decembrie, de la ora 18:50 – de la poalele Carpaţilor, gustări de carne afumată şi brânzeturi sărate, până la deliciile Deltei Dunării cu a sa veche cultură pescărească şi specialitate – „ciorba de peşte”.

La TVR Cultural, un film excepţional în zi de sărbătoare: “Tăticu’ picioare lungi” (Daddy long legs – SUA, 1955), duminică, 24 decembrie, de la ora 20:00, în regia lui Jean Negulesco. Cu trei nominalizări la premiile Oscar, pentru: scenografie, coloană sonoră şi melodia „Something’s Gotta Give”, filmul îi are în rolurile principale pe Fred Astaire, Leslie Caron, Terry Moore şi Thelma Ritter.

De Crăciun, de la ora 19:00, vă aşteptăm la teatru TV. Actorii Marius Bodochi, Catrinel Dumitrescu, Amalia Ciolan, Teodora Stanciu, Razvan Oprea, Ovidiu Popa, Maria Pitea vă invită să urmăriţi piesa “Femeia perfectă”, de Mihai Vornicul, după o idee de Jean Barbier.

Muzica ne face viaţa mai frumoasă. De la ora 21:00, “Concert de Crăciun Jonas Kaufman” (Germania, 2022). Concert susţinut de renumitul tenor în biserica Sfânta Ana din Annaberg-Buchholz, împreună cu invitaţii săi: Diana Damrau, Rebekka Bakken, Sophia, Sheku Kanneh-Mason, Alexis Ffrench. Marţi, 26 decembrie, de la ora 21:00, sunteţi invitaţi la “Concert Lang Lang: Melodiile preferate” (Franța – Germania, 2023). Repertoriul favorit al renumitului pianist, care include lucrări de Beethoven, Debussy, Bach, Tiersen, dar şi melodii cunoscute din filmele Disney. Seara se încheie la TVR Cultural, de la ora 22:00, cu baletul “Spărgătorul de nuci” (The Nutcracker, 2018), în viziunea coregrafică a lui Christian Spuck şi în interpretarea companiei de balet din Zürich.