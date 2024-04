Creșterea salariului minim – pentru cine e rău

Guvernul PSD-PNL crește din nou salariul minim brut pentru a crește de fapt taxele pe muncă, sustine fostul ministrul al Economiei, Claudiu Năsui. El a identificat în total trei consecinte ale unei astfel de măsuri.

„Guvernul a început să crească salariului minim tot mai des din cauza cheltuielilor pe care tot el le-a crescut și pe care are nevoie să le acopere. Așa că crește împrumuturile și taxele.

Creșterea salariului minim în statul român înseamnă trei lucruri: (1) creșterea taxării muncii; (2) creșterea salariilor la stat; (3) creșterea pensiilor speciale (care se bazează pe salarizarea din sectorul bugetar).

Deci pentru casta politică e de bine.

Pentru contribuabili e foarte rău.

De ce? Pentru că salariul minim brut nu este un salariu pe care cineva este obligat să-l plătească, ci un salariu sub care o persoană nu are voie să se angajeze.

Antreprenorii pot foarte bine să dea afară din angajați sau să angajeze mai puțin. Din cauza faptului că guvernul a gonit deja 5 milioane de români în alte țări, România nu are încă problema șomajului, dar dacă mai crește de câteva ori salariul minim brut, o va avea.

Ce ar fi trebuit să facă guvernul dacă chiar voia să ajute românii și nu doar să-și sporească încasările din taxe?

Trebuia să lase salariul minim brut unde este și să crească salariul minim net. Cum? Prin reducerea taxării muncii prin Zero Taxe pe Salariul Minim.

În felul ăsta nu chinuia mai mult antreprenorii, nu creștea nici taxarea muncii și nici salariile și pensiile speciale la stat″, concluzionează fostul ministru pe pagina sa de Facebook.

Incepând din luna iulie, salariul minim din România va ajunge la un nivel de 3.700 lei brut, ca urmare şi a demersurilor membrilor Comisiei pentru afaceri sociale şi a votului Parlamentului European, validat în urmă cu doi ani de Consiliul Uniunii Europene, spunea recent europarlamentarul Corina Creţu.

„Mă bucur că cetăţenii români vor avea parte de un salariu minim decent, ca urmare a muncii noastre din cadrul Comisiei pentru afaceri sociale şi a votului Parlamentului European, validat acum doi ani de Consiliul UE. A fost o muncă deloc uşoară, ca urmare a încercărilor de armonizare a sistemelor din toate ţările UE. În termeni concreţi, din data de 1 iulie, salariul minim în România va creşte de la 3.300 lei brut la 3.700 lei brut. Astfel, va fi implementată directiva europeană votată de Parlamentul European în septembrie 2022 care prevede că cei mai săraci angajaţi trebuie să fie plătiţi cu cel puţin jumătate din salariul mediu pe economie, care este de 7.567 lei în anul 2024″, a arătat Corina Creţu, pe Facebook.