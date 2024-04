Cronica unei falsificări marca „Gușă”

Dacă vrei să înțelegi acțiunile cuiva, uită-te la consecințe. Menționăm că politica sportivă este făcută de președintele ales al unei federații sportive. Dar să vedem unde s-a ajuns!

Spun aceste lucruri pentru că FR Judo a ajuns sub coordonarea lui Cozmin Gușă președinte și Florin Bercean „Diamant” vicepreședinte executiv, funcție fără atribuții conform Statutului FRJ, o structură de crimă organizată care funcționează în avantajul și interesul exclusiv al celor doi.

Dar să vorbim despre impostură și fals, adică despre FR Judo ca instituție. Vorbim de un aparat al FR Judo compus din Bercean Florin, Gh. Savu și Eduard Zgorcea, care de trei ani se află într-o continuă campanie electorală și care se ocupă cu falsificarea delegațiilor, trimiterea de scrisori anonime de denigrare, dezafiliază și afiliază cluburi după bunul plac și care nu mai are nimic de a face cu judo-ul și cu sportul.

Și acum să explicăm „marea victorie a celui care l-a învins pe Marius Vizer și oamenii lui”. Povestea a început la alegerile din februarie 2021, când Gușă a candidat pentru al doilea mandat la conducerea FRJ. La acea dată el era într-un conflict mocnit cu președintele Federației Internaționale de Judo, datorită managementului sportiv profund defectuos pe care îl practica, precum și din cauza plecării din Comitetul Director a unor oameni cu experiență în afaceri și management ca Ion Cosmescu sau Hamza Karimov. Astfel, Gușă și echipa lui au realizat că șansele unui nou mandat se reduc simțitor.

Trebuie să menționăm faptul că statistica nu minte niciodată. Așadar, la acea dată, în România erau aproximativ 115-116 cluburi. La Adunarea Generală, de obicei, vin reprezentanții a 60-70 de cluburi, dar au fost și cazuri când au venit sub 50 de reprezentanți, iar ședința, nefiind statutară, a fost amânată cu 30 de zile, cvorumul fiind tot sub 50 de participanți la a doua convocare. Astăzi nu mai este posibil așa ceva, deoarece Statutul a fost schimbat iar Adunarea Generală se reconvoacă într-o oră, lucru incorect după părerea mea, deoarece se încalcă principiul notificării în timp util al tuturor celor interesați. Cam asta era statistica până în 2021.

Datorită lipsei de rezultat sportiv și a pierderii încrederii antrenorilor, simțind că pierd teren și nu mai sunt eligibili pentru un nou mandat, binomul Gușă-Bercean a început împreună cu Gh. Savu secretar general și Eduard Zgorcea să pună la punct un plan pentru realegerea celor doi. Astfel, începând cu luna octombrie 2020 s-a procedat la identificarea tuturor cluburilor sportive fără activitate, dar care au în statut obiectul de activitate judo. Acest lucru a fost făcut cu ajutorul funcționarilor din Ministerul Tineretului și Sportului. Astfel, începând din octombrie 2020, FRJ s-a transformat într-un sediu de campanie electorală pentru binomul Gușă-Bercean, renunțând la orice preocupare în ceea ce privește sportul. Lucru pe care FRJ îl face și astăzi.

Atunci când se constituie un club sportiv, conform legislației române, acesta este obligat să aibă trei sporturi în statut. În consecință, multe cluburi care au ca activitate alt sport, mai ales cele de arte marțiale, au trecut în statut și obiectul de activitate judo. Un club de karate de exemplu, care are tatami, va pune ca sport complementar judo, deoarece va putea închiria sala la judokani. Aceste cluburi nu au sportivi legitimați la judo și nu participă la Campionatele Naționale de judo – în consecință nu pot vota, deoarece conform Statutului FRJ trebuie să ai minim 10 sportivi legitimați și minim o participare la Campionatele Naționale. În paralel, Gușă a apelat la un om politic marcant din PSD Cluj pentru sprijin. Sprijinul a constat în faptul că toate Consiliile Județene conduse de PSD au convocat directorii de Licee cu Program Sportiv și li s-a spus direct să îl voteze pe Gușă. Am fost sunat de mulți antrenori în acea perioadă ca să îmi reclame situația. Ceea ce pot să vă spun este că omul politic respectiv a regretat ulterior decizia. Apoi a apărut momentul de cotitură când binomul Gușă-Bercean au anunțat că din cauza pandemiei „vor putea vota toate cluburile”. A urmat întocmirea delegațiilor în alb în numele acestor cluburi, iar în februarie 2021 au fost prezente la vot 199 de cluburi, fapt fără precedent în istoria acestei federații. Să fi fost la mijloc popularitatea d-lui Gușă?! Mă îndoiesc. Era în desfășurare una din cele mai mari măsluiri din acest sport. Din cele 199 de delegații, aproximativ 80-85 au fost delegații în alb la îndemâna FR Judo. Adunarea Generală s-a întrunit la Brașov, la Hotelul Piatra Mare, delegații au fost împărțiți în grupuri de 20-25 persoane pentru a nu se vedea între ei și a nu se recunoaște. Cu acele delegații au votat sportivii de la Dinamo Brașov coordonați de antrenorul Blendica Vasile (un acolit al lui Bercean și Gușă), sportivii din Loturile Naționale, soțiile și iubitele antrenorilor, taximetriști, bucătărese, inclusiv oameni care nu aveau de a face cu judo-ul dar au fost aduși pentru o masă la hotelul Piatra Mare. E greu să strângi 80-85 de oameni… Cu acest handicap nu poți învinge pe nimeni. Ceea ce pot să vă spun este că echipa adversă a avut 75- 80 de voturi reale, iar cea a lui Gușă în jur de 40, cele 80-85 de delegații în alb făcând diferența, transformând acest sport în cea mai mare impostură din existenta lui. Putem spune că cei doi ocupă niște locuri care nu sunt ale lor.În paralel, în parcarea din fața hotelului Piatra Mare se împărțeau cluburilor prietene echipamente sportive, după ce timp de patru ani nu s-a dat nimic. Acestea au fost tezaurizate cu grijă an de an, în vederea alegerilor. Puteai auzi celebrele fraze: „Măcar ăștia dau ceva…” sau „Decât nimic….” Aici s-a ajuns.

Nu lipsită de importanță este complicitatea Ministerul Tineretului și Sportului în alegerea lui Gușă ca președinte la acea dată. Cu toate că a fost informat domnul Novak, ministrul de atunci, despre ce urma să se întâmple, delegații trimiși de acesta au preferat să închidă ochii la aceste nereguli grave. Neregulile constau în faptul că „nu au reușit să identifice cluburile care nu aveau voie să voteze”, au luat de bune toate delegațiile înaintate fără să verifice nici una, măcar prin sondaj. Nu e prima dată când funcționarii din MTS închid ochii la neregulile din judo și deschid în schimb portbagajele. Dar ăsta este alt subiect. Chestiunea ajunsese și la urechile șefilor politici din UDMR care l-au sfătuit pe Novak „să stea de-o parte și să nu se bage”. Novak a greșit capital atunci, el fiind autorul moral al realegerii lui Gușă la FRJ. Faptul că Gușă se laudă acum că „l-a învins pe Marius Vizer și pe omul lui” iar mai nou, la ultima Adunare Generală că „l-a schimbat pe Novak și că a fost cel mai slab ministru” arată caracterul acestui specimen, iar fostul ministrul Novak plătește exact același lucru pe care l-au plătit toți cei care au lucrat cu acest individ.

Vă întrebați desigur de unde aceasta „cooperativă” Gușă-Bercean-MTS? Răspunsul e simplu! E vorba de un control financiar efectuat de MTS în 2015 la o sesizare făcută de mine. În timpul controlului, funcționarii din biroul de audit al MTS au închis ochii, dând posibilitate să dispară contabilitatea FR Judo, și i-au salvat astfel pe infractorii de la acea vreme, în schemă fiind prins inclusiv un fost coleg de-al lor. Au încercat să îi salveze pe delapidatori, au ascuns documente și au făcut tot posibilul ca să îmi demonstreze cum funcționează sportul românesc în realitate. Din fericire a venit ANAF-ul și a descoperit o gaură de 550.000 euro pe care Gușă și Bercean „Diamant” aveau datoria să o acopere. În fapt, în mandatul 2017-2021, Gușă și-a dedicat energia salvării acestor delapidatori, iar această miză mai este pe rol și în ziua de azi. Dar vom detalia și acest aspect într-un episod următor.

Ca instituție, putem spune că Agenția Națională pentru Sport (fost Ministerul Tineretului și Sportului) e principala vinovată pentru decăderea sportului românesc, nu numai a judo-ului, prin lipsa de rigoare și tolerarea a numeroase încălcări ale eticii sportive privitoare la alegeri, multiplă legitimare, abuzurile asupra sportivilor și controlul financiar al resurselor alocate. Dar despre asta vom vorbi cu altă ocazie.

În FRJ, acest „mecanism de vot” a fost perfecționat an de an, iar în prezent, știind că nu se mai pot baza pe cele 80-85 de voturi false, au început să dezafilieze 24 cluburi, dintre care 5 din județul Constanța, județul contracandidatului la președinția FRJ. Altor cluburi le-a fost suspendat dreptul de vot, iar în paralel s-au făcut demersurile pentru ca să se afilieze 13 cluburi noi, din care două sunt din Cluj: „ACS Star Fit Cluj Pregătit ca o Vedetă” și „ACS Educație prin Judo” (favoritele mele) cărora, din cauză că nu vor avea un an de activitate în februarie 2025 „nu li se va aplica regulamentul de număr minim de sportivi și de participare la un Campionat Național”. Măsura este una abuzivă, pentru că cluburile dezafiliate aveau timp pană la anul în februarie să își plătească taxele, să își legitimeze sportivii și să participe la Campionatele Naționale. Aceasta situație a cluburilor trebuia analizată înaintea alegerilor cu 30 de zile, nu înainte cu un an sau doi. Judo-ul trebuie promovat, nu eradicat. Judo-ul e un bun universal, nu o înregistrare birocratica. O ridicare a dreptului de vot era suficientă. Menționez că sunt cluburi conduse de foști campioni, care au sub 10 sportivi legitimați dar au 3 campioni naționali, iar aceste cluburi nu pot vota. În actuala conjunctură, 20-30 de voturi reprezintă enorm și practic impostorii de azi și-au securizat realegerea în 2025. Asta a fost miza ascunsă a Adunării Generale din 11 aprilie 2024. Restul a fost retorică de dezinformare. Faptul că președintele FRJ declara că a învins „monstruoasa coaliție formată din Marius Vizer și Alina Dumitru” arată derizoriul în care s-a ajuns. Mă întreb cum a votat Dragoș Bolbose, cu un buletin sau două? De vot vreau să zic. Prietenii știu de ce.

Ca amănunt picant, alegerile din 2021 au fost ținute sub supravegherea mascaților din Brașov. Poate explică ministrul Bode grija exagerată pentru securitatea pugilistului online Gușă.

Situația este fără precedent pentru judo și trebuie luate măsuri drastice din partea IJF și EJU. Cred că FR Judo trebuie suspendată, iar Gușă și Bercean trebuie suspendați pe viață din activitatea sportivă. Din păcate, Agenția Națională pentru Sport nu e un partener și nu se poate pune bază pe ei. Vom dezvolta și acest subiect cu altă ocazie.

Nu se mai respectă nici o regulă, sportul este căzut la pământ, antrenorii nu mai sunt dispuși să își trimită sportivii către Loturile Naționale, nu se vorbește decât de bani și funcții, iar toți cei care au făcut ceva în acest sport sunt insultați și înlăturați.

Situația pe teren e dezastroasă, rezultatul sportiv lipsește cu desăvârșire, Jocurile Olimpice de la Paris din 2024 sunt compromise, Gușă prinde muște, Bercean se admiră în oglindă – asta când nu stă pe Facebook, iar unii antrenori, seduși cu o ciorbă, „votează” orice.

S-a reușit decuplarea de la marea performanță și de la relațiile bune avute în lumea sportului, care au fost construite în ani de zile, optându-se în schimb pentru doi vânzători de iluzii îmbrăcați în trening. De ani buni Romania nu a mai primit nici o competiție importantă din partea Uniunii Europene de Judo și a Federației Internaționale de Judo, fiind practic ieșită din circuitul internațional al acestui sport. S-a reușit fracturarea acestui sport în două tabere, pe de o parte cei care vor să facă performanță dar care sunt mult mai puțini și cei care se vând pentru o ciorbă.

Unde au dispărut principiile sportului: munca susținută, spiritul de echipă, mândria națională? Toate au fost erodate și băgate în derizoriu de niște incompetenți narcisiști și sociopați.

Judo-ul are niște personalități deosebite, oameni cu povești de viață senzaționale care chiar au ce spune și care au ajutat acest sport, dar care au plecat toți și astfel am rămas înțepeniți cu doi vânzători de iluzii în trening. Unde sunt victoriile, sărbătorile sportului, dezbaterile, analizele, deciziile?! Mai există bucurie în practicarea acestui sport?! Mai știe cineva unde sunt pionierii acestui sport, cei care au descoperit devorați de pasiune, prin studiu și sacrificiu pas cu pas acest sport? Unul dintre ei e profesorul meu! Sunt oameni care încă mai trăiesc, care au judo-ul desenat, notat, adnotat, impregnat în gene și pe care ii marginalizăm și ne uitam prostiți la doi vestiți comici ai ecranului. Ce se întâmplă totuși cu acest sport?!

Trebuie să ne reconstruim ca mișcare sportivă, trebuie să ne redefinim, să ne reînvățăm valorile și principiile, să le trăim și să le transmitem mai departe, iar cei care au pervertit spiritul acestui sport trebuie aspru pedepsiți.

Articol scris de Alexandru Bălgrădean