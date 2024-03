Elon Musk, ketamină de la doctor

Elon Musk care se laudă că nu bea, nu fumează, are însă momente în care simte o ”stare chimică negativă în creier, cum ar fi depresia”. Recunoaște că este delicat să întrebi pe cineva despre tratamentele sale, dar recunoaște că folosește ketamină.

Pentru medicament are rețetă de la „un medic adevărat” și… folosește „o cantitate mică o dată la două săptămâni sau ceva de genul”, a spus Musk într-un interviu cu jurnalistul Don Lemon.

Musk s-a confruntat în trecut cu un control după rapoarte privind presupusul său consum de droguri și impactul ce l-ar putea avea asupra companiilor sale.

„Sunt momente în care am un fel de… stare chimică negativă în creier, cum ar fi depresia, cred, sau depresia care nu este legată de nicio situație negativă, iar ketamina este utilă pentru a ieși din starea de spirit negativă”, i-a spus Musk lui Lemon.

„Aproape întotdeauna” treaz când postează

Deși Musk a spus că nu bea și nu „știe cum să fumeze marijuana”, el nu a precizat dacă vorbea despre ketamină sau altă substanță când a spus că este „aproape întotdeauna” treaz când postează noaptea târziu.

Musk a postat anterior pe X despre utilizarea pe bază de rețetă a ketaminei, medicament cu efect anestezic, folosit în tratamentul depresiei și anxietății, dar a negat că ar face abuz.

„Dacă folosești prea multă ketamină, nu poți să muncești. Am mult de lucru, de obicei am zile de 16 ore de muncă… așa că nu prea am cum să nu fiu alert mental pentru o perioadă lungă de timp.” Musk a spus că el crede că depresia sa este genetică și a adăugat că nu consideră că consumul de ketamină îi va afecta companiile sau contractele guvernamentale.

Dacă iau ceva, ar trebui să iau în continuare

„Din punctul de vedere al Wall Street, ceea ce contează este execuția”, a spus el.

„Creezi valoare pentru investitori? Tesla valorează aproximativ la fel de mult ca și restul industriei auto combinate… așa că din punct de vedere al investitorilor, dacă iau ceva, ar trebui să iau în continuare.