Gabriela Firea, cu gândul la primărie

Nu foarte încântată de propunerea de a candida la europarlamentare, Gabriela Firea admite că nu acesta a fost ”proiectul vieții” sale.

Ea speră totodată că numirea nu reprezintă o retrogradare sau, mai rău, o încercare de a se scăpa de ea.

„Nu a fost viziunea mea despre viață, dar nu consider că este o retrogradare“, a spus Firea.

Întrebată dacă PSD a făcut acest pas ca să ‘scape’ de ea

„Eu sper că nu (n.r. m-au trimis acolo ca să scape de mine). M-au trimis acolo pentru că toți colegii mei știu că sunt un om muncitor, dedicat, că după perioada de acomodare voi fi un membru util al echipei și voi veni cu idei bune. Sunt preocupată de atragerea de fonduri europene.

Un miliard de euro, ca primar general, am atras pentru București împreună cu echipa mea și asta nu poate fi negat de nimeni.

Nici de domnul Dan, nici de cei care au contribuit la erodarea mea în această vară în mod nedrept și nedemn, și adevărurile ies la suprafață fie că le place sau nu le place unora, care intenționat au vrut să mă scoată din politică. Am muncit și voi munci și cred că voi fi de folos grupului nostru politic“, a spus Firea.

Aici este toată viața mea

”Am venit la 18 ani la facultate, din Bacău, mi-am format o familie, prieteni, aici este toată viața mea. Rămân cantonată în acest subiect, este orașul care m-a înfiat”, a susținut Firea.

”Chiar vorbeam cu domnul doctor Cîrstoiu că amândoi am venit din alte zări ale țării și am venit aici la facultate și am rămas ca alte sute de mii de persoane care se mută dintr-o parte în alta și care în tinerețe rămân în locul în care au mers la facultate“, a spus Gabriela Firea la Antena 3 CNN.

Va face și Florin Pandele soțul său, ‘naveta’ la Bruxelles?

„El are treabă aici, în România. Poate să vină, din când în când, în vizită. Dar are propriul job, propria traiectorie profesională. Copiii au școala aici. (…) Personal, adaptarea va fi mai dificilă, dar mă bazez pe sprijinul familiei“, a conchis Firea.