Ilie Năstase: „Mă consider sărac”

Fostul tenismen Ilie Năstase susține că nu se consideră bogat, raportându-se la banii pe care îi învârt altii în România.

„Eu mă consider o vedetă în străinătate. În România nu mă consider o vedetă. Aici mă consider sărac. Când văd despre ce bani se vorbește, ce sume și milioane… te sperii. Un om bogat este cel care nu se uită la restaurant la prețuri, poate să își ia ce mașină vrea”, a declarat Ilie Năstase la podcast-ul Fain&Simplu cu Mihai Morar.

„Mai importantă e sănătatea. Restul lucrurilor sunt niște jucării pe care le obținem cu eforturi și le lăsăm altora să se joace cu ele, atunci când plecăm”, a mai arătat Năstase.

Întrebat de Mihai Morar de care dintre cei cinci copii este cel mai apropiat, Năstase a răspuns: „De toți. Cu cei cu care am petrecut mai mult timp după ce nu am mai jucat. Pentru că prima fată, Natalie, cu ea n-am petrecut mult timp pentru că eram pe circuit. Ăsta e regretul, că nu poți să stai cu copiii dacă faci ce am făcut eu. Și ca să-i iei pe circuit cu tine, când e la școală, nu e bine”.

„Cu Emma și Alessia sunt mai mult aici, în București. Alessia e în Franța, la facultate. Cealaltă vrea să meargă și ea la facultate”, a spus Ilie Năstase despre fetele pe care le are din căsnicia cu Amalia Năstase.