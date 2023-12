(VIDEO) Incident armat la Universitatea din Praga

Un schimb de focuri de armă a avut loc la Universitatea din Praga şi există un număr nespecificat de morţi şi răniţi, a anunţat poliţia cehă joi – transmit AFP şi Reuters.

”Conform primelor informaţii, putem confirma că există morţi şi răniţi la faţa locului”, a comunicat poliţia pe platforma de socializare X, fostul Twitter.

BREAKING: Shooting with multiple fatalities at Charles University's Faculty of Arts in Prague pic.twitter.com/Rs0u9RHsXi

— BNO News (@BNONews) December 21, 2023