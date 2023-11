Lia Bugnar: Ați crezut că sunt vai morțișorii mei

Scenarista și regizoarea Lia Bugnar, care a făcut referire recent la despărțirea sa de Anghel Damian (foto), dar și la alte subiecte precum îmbătrânirea, s-a trezit, după un podcast, cu o serie de propuneri, dar și cu amenințări.

„Fenomenu’ straniu e ca, dupa acest podcast, mi-a scris foarte multa parte barbateasca. Care cu o propunere de cina, care cu o propunere de cafea, care cu o propunere, nici mai mult, nici mai putin de insuratoare. M-am uitat si eu la podcast, ca sa inteleg ce anume a declansat palalaia, da’ n-am reusit nicicum sa ma prind, mai ales ca discutia din filmare are o tema deloc afrodisiaca, imbatranirea. Nu stiu ce-o fi reiesit din ce-am bazmit eu pe-acolo, eu doar am raspuns la ce m-a intrebat Laura Ivancioiu dar se pare ca undeva, vreo formulare ambigua a dat de inteles ca sunt vai mortisorii mei si astept sa ma ia si pe mine cineva. Sunt oarecum in situatia contrara, dar nu intru in detalii, ca n-as vrea sa ofer distribuitorilor de gunoi care isi spun jurnalisti material pentru cateva luni de-acum incolo. Totusi, o precizare o sa fac, nici daca as fi simultan schioapa, ciunga, cheala, buboasa, chioara si balbaita pe deasupra, nu mi-as selecta vreodata amorezii de pe facebook sau instagram. O sa pun in comentarii linkul cu podcastul care-a starnit acest curent de masculinitate care vrea sa ma salveze. A! Au mai fost si niste doamne care ma certau ca n-am copii si ma amenintau cu focu’ iadului pentru pacatele mele anterioare podacastului, dar aici inteleg, presupun ca si eu m-as antipatiza daca as fi ele. Una dintre ele chiar m-a demascat public ca n-am vite, pasari, n-am plantat pom si ca o sa mor singura, in timp ce dumneaei o sa-i deschida usa nepotii la un moment dat. Sper sa se intample cat mai curand, sa mi-o ia de pe cap. Pun in comentarii linku’, poate va prindeti voi cum am obtinut eu atata efect cu un rahatel in ploaie. Altfel, va astept la teatru, ca acolo chiar spun ceva”, a scris Lia Bugnar pe pagina sa de Facebook.