Michael Bolton, operat pe creier

Michael Bolton a fost operat recent pentru îndepărtarea unei tumori pe creier. Diagnosticul a fost stabilit puțin timp înainte de Crăciun. Cântărețul în vârstă de 70 de ani și-a asigurat fanii că intervenția chirurgicală a fost un succes.

Artistul a menționat că se află în proces de recuperare acasă, înconjurat de dragostea și sprijinul familiei sale.

El va fi nevoit să se concentreze pe recuperarea sa în lunile următoare, ceea ce a dus la anularea turneului său programat să înceapă din februarie, ce includea concerte în SUA, Elveția și Marea Britanie.

