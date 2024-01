Miliardarii își construiesc propriile orașe

Cei mai bogați oameni din lume își construiesc propriile orașe în toată SUA. Un exemplu în acest sens este orașul planificat în regiunea Solano din California. O companie numită California Forever, susținută de miliardari, a anunțat că un oraș cu 20 de mii de imobile pentru locuit va fi construit în regiunea Solano, la nord de San Francisco. Din 2017 până acum, compania a achiziționat în zonă peste 200 kilometri pătrați de teren agricol în valoare de 800 de milioane de dolari. Orașul ar trebui să găzduiască 400 de mii de oameni pe termen lung. Printre cei care susțin proiectul se numără Laurene Powell Jobs, Reid Hoffman și Marc Andreessen. Laurene Powell Jobs, care are o avere de 13 miliarde de dolari, a fost soția fondatorului Apple, Steve Jobs. Fondatorul platformei de căutare de locuri de muncă LinkedIN, Reid Hoffman, are o avere de 2,3 miliarde de dolari, iar capitalistul de risc Marc Andreessen are o avere de 1,8 miliarde de dolari.

ELON MUSK își construiește și propriul oraș

Elon Musk este unul dintre miliardarii care și-au construit propriul oraș în SUA. Considerat cea mai bogată persoană din lume, cu o avere de 227 de miliarde de dolari, Musk a mutat sediul producătorului de mașini electrice Tesla din California în Texas din cauza impozitelor. Musk are și noile facilități ale companiei de transport spațial SpaceX construite lângă fabrica Tesla. În plus, depozitul celeilalte companii a lui Musk, Boring Co., va fi și el situat în apropiere.

De aceea, Musk s-a apucat să ridice un oraș nou pentru zecile de mii de angajați ai săi. El a cumpărat deja 24 de kilometri pătrați de teren lângă Austin, Texas, și a început construcția de case. Musk își va stabili angajații în noul oraș numit Sanilbrook. Musk are, de asemenea, un plan de oraș numit „Starbase” pentru angajații SpaceX. Musk a subliniat că noile tehnologii vor fi folosite în orașele sale și că aceste orașe vor funcționa cu energie durabilă.

BILL GATES A CUMPARAT TERMEN

Fondatorul Microsoft, Bill Gates, este printre cei mai bogați oameni din lume, cu o avere de 140 de miliarde de dolari. Gates a lucrat, de asemenea, pentru a-și întemeia propriul oraș de mult timp. Din 2017, Gates a investit milioane de dolari pentru a-și înființa propriul oraș în statul american Arizona. Pentru acest oraș numit Belmont, Gates a cumpărat un kilometru pătrat de teren de la stat. Orașul va avea case alimentate doar cu energie verde, mașini autonome și centre de producție și logistică de noi tehnologii.

Marc Lore, fostul CEO al gigantului american de retail Walmart, vrea și el să construiască un oraș futurist. Anunțat în 2021, Telosa ar trebui să fie un loc dominat de inteligența artificială. Lore a anunțat că în Telosa vor locui 50 de mii de oameni, iar orașul va costa 400 de miliarde de dolari.

Nici fondatorul gigantului tehnologic Oracle nu stă degeaba

Larry Ellison, fondatorul gigantului tehnologic Oracle, a cumpărat o insulă în Hawaii și și-a construit propriul oraș acolo. Spre deosebire de alții, Ellison, care are o avere de 124 de miliarde de dolari, a adoptat o abordare mai luxoasă. Cofondatorul Oracle a achiziționat 98% din insula hawaiană Lanai în 2012 pentru aproximativ 300 de milioane de dolari, potrivit Bloomberg. Ellison a creat aici o stațiune cu un centru de wellness și a renovat hotelurile existente.

Insula a devenit favorita celor ultrabogați, inclusiv staruri precum Tom Cruise, Cindy Crawford și Will Smith, potrivit Architectural Digest. De asemenea, Ellison s-a mutat cu totul pe insulă din 2020.