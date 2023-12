România cumpără rachete Javelin de la americani

Departamentul de Stat american a aprobat o eventuală vânzare către România a unor rachete Javelin şi echipament aferent în valoare de 80 de milioane de dolari (aproximativ 73,3 milioane de euro).

Guvernul României a cerut să cumpere 263 de rachete de tip Javelin FGM-148F şi 26 de unităţi uşoare de lansare de coamndă (Javelin Light Weight Command Launch Units, LWCLU).

Agenţia americană de Cooperare în domeniul Securităţii şi Apărării (DSCA) a eliberat certificarea necesară şi a notificat Congresul cu privire la această eventuală vânzare, anunţă DSCA.

The US State Department has made a determination approving a possible Foreign Military Sale to Romania of 263 FGM-148F Javelin missiles, 26 Javelin Light Weight Command Launch Units (LWCLU) and associated equipment and services for an estimated cost of $80 million. pic.twitter.com/xsJLtiM5Yp

