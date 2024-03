Simona nu crede în contaminarea intenționată

Și acum, după ce tribunalul de la Lausanne a pus capăt coșmarului Simonei Halep legat de dopaj, multă lume continuă să se întrebe cum a fost posibil ca românca să fie contaminată cu un produs dopant pe care nu l-a ingerat în mod voluntar.

De aici, a venit suspiciunea unui act comis cu bună știință din anturajul Simonei, cu evidentul scop de a-i pune capăt carierei. Dar Halep respinge categoric existența intenției și merge pe dubla variantă neglijență și întâmplare nefericită. Într-un interviu acordat Antena 3, ea povestește despre modul cum a lucrat cu echipa lui Patrick Mouratoglou.

„Când m-am dus la Academie (n.r. la Patrick Mouratoglou), am spus că voi crede total în oamenii cu care lucrez. Așa a fost mereu. Când îți angajezi oameni să lucreze cu tine, nu trebuie să ai îndoieli. Așa s-a întâmplat și acum.

Am discutat că trebuie să îmi schimb suplimentele pentru că aveau prea mult zahăr. Când mi-au recomandat acest supliment, am întrebat dacă sunt sigure și testate. Eu toată viața mea am fost stresată cu acest lucru. Niciodată nu m-am gândit că pot trece printr-o asemenea nedreptate. Când le-am luat din nou, am mai întrebat o dată. Mai mult nu puteam să fac. Poate ar fi trebuit, dar niciun sportiv nu merge singur la laborator.

Sunt convinsă că nimeni nu a făcut nimic intenționat. A fost pur și simplu neglijență din partea echipei pentru că nu a verificat, dar și o întâmplare, un ghinion. Nu avea ce să caute acea substanță în suplimentul respectiv.

Din câte am înțeles, când se face acest produs, când se amestecă, e posibil să fi rămas ceva dinainte pe blender. Sunt convinsă că nu au făcut-o cu rea intenție. Toți cei de la Academie și-au asumat, au semnat niște formulare în care au recunoscut că este vina lor. Toată lumea a știut înaintea primului meu interogatoriu”.

Când mi-am făcut echipa de apărare, le-am spus: «Cereți toate camerele video, cu cine am fost, cu cine am stat. Să vedem dacă s-a întâmplat ceva!» Acesta este primul gând, că cineva mi-ar face rău. Nu credeam în răutate, dar am cerut să facem tot ce se poate pentru a vedea de unde vine problema. Așa a fost primul gând, că cineva voia să îmi facă rău, dar apoi am abandonat această idee.