Trump, onorat să fie candidat. ”7 luni e o eternitate cu nebunul de Biden”

Donald Trump a acordat primul interviu după nominalizarea sa oficială. Miercuri seară, Trump a declarat, în exclusivitate pentru Breitbart News, la Mar-a-Lago, că este „onorat” să fie candidatul republicanilor la președinție pentru a treia oară consecutiv.

„În primul rând, sunt onorat să fiu cel care reprezintă marele Partid Republican”, a declarat Trump într-un interviu exclusiv de 90 de minute.”Este foarte important. M-am gândit că voi fi. Nu am crezut că va fi atât de repede. Am crezut că vom avea câțiva candidați care vor fi mai duri decât au fost și care nu s-au descurcat atât de bine pe cât au crezut unii”.

Trump a vorbit despre imigrație, comerț, tehnologie, China și multe altele teme, acesta fiind primul interviu tipărit, pe care l-a acordat după ce marți, săptămâna aceasta, a obținut în mod oficial majoritatea delegaților republicani la Convenția Națională Republicană.

Trump va redeveni în mod oficial candidatul republican la președinție la Convenția Națională Republicană din Milwaukee, Wisconsin, în iulie

„Cred că am făcut o campanie foarte bună. Am condus-o pe politici, am condus-o pe probleme și am condus-o și pe alte lucruri, inclusiv pe personalitate. Cred că această campanie a primit note foarte bune. Chiar și de la oameni care în mod normal nu ar spune-o, spun că a fost o campanie incredibilă până acum. Am ajuns până astăzi. Mai avem încă un drum lung de parcurs.”

„Această țară are probleme grave”, a spus Trump. „Niciodată nu am avut probleme ca acestea. Suntem în mai multe probleme pentru că Putin nu ne respectă.

Războiul din Ucraina nu s-ar fi întâmplat niciodată. Israelul nu ar fi fost niciodată invadat. Nu am fi avut inflație, pentru că totul a fost cauzat de energie. Cred că avem probleme masive ca țară. Mai avem puțin mai mult de șapte luni până la alegeri, și pare puțin timp, dar este o eternitate pentru ca acest nebun să conducă țara. Dacă nu câștigăm… Cred că 5 noiembrie este cea mai importantă zi din istoria țării noastre.”