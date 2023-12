Un supraviețuitor de la Ferma dacilor amenință

Matei Ene, unul dintre supravieţuitorii incendiului de la Ferma Dacilor, și-a strigat durerea pe FB după ce şi-a pierdut doi fraţi şi tatăl în flăcări.

„Tata ,ai fost eroul meu , ești exemplu meu in viața ,nu îmi vine sa cred ca ai plecat așa repede din viata mea , nu îmi văd viata fără tine .

Petru ,te iubesc nespus de mult , ești frățiorul meu și mereu vei fii ,ești puterea mea și sufletul meu .

Luca , ești geamănul meu , te iubesc cel mai mult , o parte din mine a murit odată cu tine ,ți am zis sa vii după mine , nu înțeleg de ce te ai oprit…

M ați lăsat singur cu mama , o sa ma grija de ea va promit . Sunteți familia mea și va iubesc infinit , mi as fii dat viata pentru voi .

“ Drum lin către ceruri îngerii mei

Cateva ore mai târziu, același băiat, revoltat de modul în care se vorbea în presă despre tragedie și familia sa scria:

„Sa mințit despre cele întâmplate ,trec cu vederea ,sa inventați voi întâmplări ,ok trec peste . Dar sa inventați aberații despre tata ,despre familia mea nu pot sa trec peste. Sa ziceați ca tata a dat foc și după a fugit in pădure sa se ascundă ,sa îl înjosiți in așa fel nu pot sa accept. Tata a intrat prin foc sa-l salveze pe Petru și Luca și voi ziceți una ca asta . Sa-l faceți interlop ,așa rău ați ajuns ,va garantez eu ,când o sa mi revin nu o sa las lucrurile așa !! Presa romană “