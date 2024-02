(VIDEO) Un avion s-a prăbușit pe o autostradă

Tragedie aviatică. Un avion privat s-a prăbușit pe o autostradă din sudul Floridei, SUA.

Accidentul a avut loc în jurul orei locale 15.15 (21.15 GMT), nu departe de oraşul Naples, în Golful Mexic, a precizat Agenţia americană de reglementare a aviaţiei civile pe X.

Cu două minute înainte de aterizarea programată, pilotul a anunţat prin radio controlul traficului aerian că „a pierdut ambele motoare şi a cerut o aterizare de urgenţă”, a declarat pentru AFP purtătorul de cuvânt al aeroportului, Robin King, într-un comunicat.

„Controlorul de trafic aerian a autorizat imediat aeronava să aterizeze atunci când pilotul a declarat că nu va ajunge pe pistă (…) (şi) a încercat să aterizeze pe I-75”, uriaşa autostradă care leagă regiunea Marilor Lacuri, în nordul Statelor Unite, de Florida, în sud.

Another plane crash, this time on I-75 in Naples, Florida.

The private plane hit a vehicle while trying to land on the highway.

What is going on? DEI again? FAA?pic.twitter.com/Z4h5Tm9qd7

— Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) February 9, 2024