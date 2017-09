ALDE ține pe jar PSD

Președintele ALDE Călin Popescu Tăriceanu, partener al PSD la guvernare, a declarat, luni, că partidul său nu a stabilit ce atitudine va avea în privința referendumul privind redefinirea familiei, subliniind că pe această problemă crede că părerile sunt împărțite.

”Acest subiect l-am discutat în interiorul ALDE. Am cerut organizațiilor noastre să facă o dezbatere internă. Unele din ele au făcut, unele din ele nu au făcut. În momentul în care dezbaterea se va încheia, sigur că vom organiza un for de conducere statutar în care vom hotărî care este atitudinea noastră publică pe acest subiect”, a spus Tăriceanu.

Călin Popescu Tăriceanu a făcut trimitere la o ”definiție” a liberalismului, conform căreia „liberalismul decurge din evoluția naturală a lucrurilor”.

”Pe această problemă cred că sunt părerile împărțite și este dreptul fiecăruia dintre noi să aibă o părere. Ca liberal, am să mă refer la o definiție simplă a liberalismului: Liberalismul decurge din evoluția naturală a lucrurilor, deci bunul cel mai respectat și cel mai presus este libertatea, așa că sigur că fiecare este liber să facă ce dorește. De aici până la a și legifera anumite lucruri care sunt, unele din ele, contra naturii, e o distanță mare”, a mai spus Tăriceanu.

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a anunțat, sâmbătă seara, la Mamaia, că s-a decis organizarea referendumului pentru modificarea Constituţiei în această toamnă.