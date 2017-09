Bomba PSD pentru toți angajatorii din România

PSD vrea să-i oblige pe angajatorii din mediul privat să păstreze "un anumit nivel al salariului brut", în contextul transferului contribuțiilor sociale. Ministrul Finanțelor, Ionuț Mișa, a vorbit marți despre ce se va întâmpla când vor fi transferate din sarcina angajatorului în cea a angajatului contribuțiile.

”Va fi o lege prin care aceste contribuții vor fi transferate angajatului, iar angajatorul va trebui să păstreze un anumit nivel al salariului brut (...) Am făcut mențiunea că și astăzi angajatorul din mediul privat poate decide să modifice contractul de muncă și să diminueze sau să crească, după propria negociere cu angajatul această valoare salarială. Totodată, am făcut mențiunea că, după ce se va realiza această măsură legislativă, va fi introdusă și o măsură tranzitorie care va obliga, practic, angajatorul, chiar și cel din mediul privat, să mențină un anumit nivel al salariului brut”, a declarat Ionuț Mișa, după audierea sa în cadrul Comisiei economice a Senatului.

Întrebat cum poate fi obligat un agent privat sa mențină nivelul salariului brut, Mișa a precizat că "va fi o dispoziție legislativă prin care se va stabili ce va include salariul brut, care va fi suma tuturor celorlalte sarcini fiscale pe care le plătește în prezent un angajator pentru un angajat".

"Vreau să fac mențiunea foarte clară că nu îi va crește costul cu forța de muncă absolut deloc. Deci pentru toți angajatorii, atât din sectorul privat, cât și din cel de stat, sarcina fiscală, practic costul pe care el îl are cu un angajat în relația cu statul, va fi exact aceeași. Va fi o decizie a lui ulterioară dacă, așa cum am mai spus, poate să renegocieze contractul și să decidă să dea mai puțin sau mai mult. Angajatorul nu va plăti niciun leu în plus pentru un angajat", a susținut ministrul Finanțelor, care a menționat că prin această măsură se vor schimba unele contracte de muncă.

Mișa a mai spus că ponderea contribuțiilor pe care angajatul le va plăti la bugetul de stat va fi de 2,9 ori mai mare decât în prezent.

"Prin acest transfer (n.r. a contribuțiilor de la angajator la angajat) se realizează o creștere a salariului brut, care va permite creșterea punctului de pensie, care va da posibilitatea ulterior fiecărui cetățean să aibă o pensie mai mare", a mai afirmat ministrul Finanțelor.

De la 1 ianuarie 2018, contribuţiile de asigurări sociale „vor fi datorate de către angajat, însă obligaţia stabilirii, reţinerii şi plăţii acestora către bugetele de asigurări sociale va reveni, în continuare, angajatorului”, potrivit unui comunicat transmis de Ministerul Finanţelor, la sfârşitul lunii iulie.