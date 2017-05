Candidatul "fake news" s-a dat bătut

Ludovic Orban şi Cristian Buşoi au rămas singurii candidați la preşedinţia PNL, cu câteva zile înainte de depunerea oficială a candidaturii. Fără șanse reale de a obține această funcție, Cătălin Predoiu și-a anunțat în cele din urmă marți seară retragerea într-un mesaj pe Facebook.

"Am informat acum câteva minute membrii BPN PNL privind faptul că am luat hotărârea să nu depun o moțiune în cadrul Congresului PNL din 17 iunie. În ultimele șase luni am efectuat un demers serios și am vizitat din nou o mare parte din organizațiile PNL. Am ținut discursuri, am participat la întâlniri și am stat de vorbă direct cu sute de membri PNL, cu liderii lor, informali sau șefi de organizații, am purtat discuții cu parlamentari, primari și lideri naționali. Am urmărit cu atenție preparativele Congresului și respectarea statutului pentru o competiție cinstită. Am înțeles că simplii membri PNL își doresc succesul partidului dobândit prin luptă politică cu PSD, își doresc profesionalism și promovarea valorilor în partid, transparență și democrație internă, europenism și bunăstare pentru români. Am înțeles în același timp că ceea ce ofer eu pentru funcția de Președinte al PNL nu coincide vederilor liderilor de organizații. Din păcate, mulți și-au fixat opțiunile prin semnătură în alb, fără ca textul vreunei moțiuni să fie redactat încă. Un om politic trebuie să fie realist, cu picioarele pe pământ. Politica este arta posibilului într-un context dat. Pentru proiectul propus de mine pentru șefia PNL, acum nu se poate! Ca membru PNL, voi continua să militez pentru valorile și proiectele cuprinse în Programul de Guvernare PNL "Reclădirea Națională", adoptat de PNL în 2015", a scris Predoiu pe contul său de Facebook, fără a preciza pe ține susține la șefia PNL.

Anunțul lui Predoiu a venit în contextul în care nu mai departe de 22 aprilie nega că se va retrage din cursa pentru şefia formaţiunii, afirmând că sunt "intoxicări".

"Retragerea mea - fake news! Candidatura mea - știre corectă! Dincolo de aceste "jocuri de campanie", pun și eu o întrebare: daca n-am șanse reale, de ce vor, totuși, unii, să mă retrag?! Propunere: hai să ne vedem fiecare de moțiunile noastre și de opoziție la PSD !", scria Predoiu pe Facebook.

Cine îi susține pe Orban și Bușoi?

Ludovic Orban a anunţat marți că are susținerea a 24 de lideri de organizaţii judeţene, a mai multor parlamentari, opt primari de municipii reşedinţă de judeţ şi trei preşedinţi de Consilii Judeţene.

"Până în prezent au semnat moţiunea Orban 24 de preşedinţi de filiale, un număr semnificativ de parlamentari, opt primari de municipii reşedinţă de judeţ, trei preşedinţi de consilii judeţene. La ora actuală în peste 30 de filiale judeţene există semnături de susţinere de ordinul miilor din partea primarilor de oraşe, primarilor de comune, viceprimarilor, consilierilor judeţeni şi preşedinţilor de organizaţii locale", a declarat Ludovic Orban, menţionând că luni îşi va depune oficial candidatura la sediul central al PNL.

Tot marţi, membrii conducerii PNL Bucureşti şi liderii organizaţiilor de sector, cu excepţia Ancăi Boagiu, preşedintele PNL Sector 2, şi-au anunţat susţinerea pentru candidatura lui Cristian Buşoi la preşedinţia partidului.

Noua conducere a PNL va fi aleasă la congresul din 17 iunie.