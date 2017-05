Cum ar fi fost delapidată CFR Marfă de către propriii angajați

Polițiștii și procurorii DIICOT Timișoara fac miercuri dimineață 63 de percheziții într-un dosar vizând delapidarea CFR Marfă prin vânzarea, la un preţ subevaluat, de vagoane destinate casării.

Perchezițiile au loc în București și în județele Timiș, Caraș-Severin, Hunedoara, Prahova, Mehedinți, Călărași, Arad, Teleorman, Dâmboviţa.

Întreaga conducere executivă a ”CFR MARFĂ” S.A este vizată de anchetă, în frunte cu fostul director Mihuț Constantin Crăciun.

IGPR menționează că în dosar sunt cercetate în total 40 de persoane, acuzate de constituire a unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, fals intelectual și uz de fals.

"Din cercetări a reieșit că, în cursul anului 2016, la nivelul unei societăți de transporturi feroviare, s-a constituit un grup infracțional organizat, implicând factori de decizie de la nivelul central și teritorial al societății de transport", anunță Poliția Română.

"Membrii grupării sunt bănuiți că ar fi subevaluat bunurile din patrimoniul societății, cu prilejul operațiunilor de vânzare-cumpărare a 2.450 de vagoane destinate casării, facilitând astfel traficarea în folosul unei firme de colectare a deșeurilor feroase din Călărași a diferenței rezultate între valoarea reală și cea subevaluată a bunurilor casate. Subevaluarea s-a efectuat prin ofertarea pe Bursa de Mărfuri București, în baza unei proceduri de licitație deschisă a 2.450 de vagoane pe roți, la preț de fier vechi, deși, în conformitate cu standardele în materie, deșeurile metalice provenite din casarea materialului rulant se încadrau în categoria “deșeu fier vechi greu” și “deșeu fier vechi special” (oțel), categorii de deșeuri cu o valoare de piață net superioară.

Prețul de achiziție a fost de 120 de euro per tona de fier vechi, în condițiile în care prețul mediu practicat pentru “deșeu fier vechi greu” era de 175,88 euro per tonă, iar pentru “deșeu fier vechi special” (oțel) era de 218,90 euro per tonă. Astfel, cei în cauză ar fi realizat practic o subevaluare a bunurilor cu 82,42% în cazul “deșeurilor fier vechi special” (oțel) și cu 46,56% în cazul “deșeurilor fier vechi greu”, mai arată IGPR într-un comunicat.

Prejudiciul cauzat societății de transport este estimat la 6.313.748 de euro.

in curs de actualizare