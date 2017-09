Curtea de Apel, decizie privind revocarea procuroarei Mihaiela Iorga

Curtea de Apel București (CAB) a decis, miercuri, suspendarea, până la soluționarea procesului, a ordinului emis de Laura Codruța Kovesi de a o revoca din DNA pe procurorul Mihaiela Iorga Moraru, măsura nefiind definitivă.



În cadrul procesului în care Iorga a acționat-o în instanța pe procurorul șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, judecătorii au dispus că Mihaiela Iorga se poate întoarce în parchetul anticorupție.



„Suspendă executarea Ordinului nr. 301/05.07.2017 emis de procuroru-șef al DNA până la pronunţarea instanţei de fond asupra acțiunii în anularea ordinului. Cu recurs, în 5 zile de la comunicare”, se arată în decizia instanței Curții de Apel București.



La termenul de săptămâna trecută, de la Curtea de Apel, a procesului în care Mihaiela Iorga Moraru a dat-o în judecată pe Laura Codruța Kovesi, reprezentantul DNA a cerut în instanță recuzarea judecătorului pe motiv că ar judeca un proces și la ICCJ și i-ar fi afectată imparțialitatea. Instanța a refuzat cererea de recuzare.



„Cerem recuzare, pentru că judecătorul este și el într-un proces la Înalta Curte de Casație și Justiție și ar fi imparțial. (…) Nu mai depun alte probe”, a cerut reprezentantul DNA la procesul de joi, de la Curtea de Apel.

În replică, avocatul procurorului Mihaela Iorga a menționat că este a treia înfățișare în fața acestui judecător și nu a fost depusă nicio cerere de recuzare până în prezent.



„Aparența de nelegalitate – un ordin de revocare ce s-a produs instantaneu, în 5 Iulie nu mai era procuror DNA, avizul s-a luat cu o zi înainte, fondul va analiza daca avizul are substanță. Ordinul tinde la întinarea reputației profesionale, până cand s-a dat revocarea s-au mai făcut trei sesizări de abateri disciplinare, există în acte o contradicție între ordinul de revocare ș un act administrat astăzi. Prejudiciul eminent: este de 11 ani procuror DNA, nu are locuința in Bacău, are familie aici, efectul imediat al revocării a fost să o trimită la Bacău. Acum 11 ani făcea naveta Buzău- -Bacău. Peste 100 de dosare instrumentate de ea au fost redistribuite, nu se poate ajunge la o măsură atât de gravă pentru un procuror care a avut, până acumm, numai aprecieri chiar si de la Laura Codruța Kovesi”, a spus în instanță avocatul Mihaielei Iorga.



„Dacă în fața secției de procuror s-a spus că față de cele expuse, Iorga nu îndeplinește condițiile pentru a funcționa în DNA, am solicitat atunci ca Laura Codruța Kovesi să precizeze pe ce lege merge. Ordinul vine și invocă cu totul altceva, că nu îndeplinesc condiția privind onorabilitatea. Cariera mea nu va mai fi niciodată la fel, dosarele pe care eu le aveam timp de două luni de zile au fost inventariate, au făcut obiectul unui control administrativ scopul de a nu fi prezentă la controlul Inspecției Judiciare, pentru că exista o sesizare pe care o făcusem la adresa lui Laura Codruța Kovesi. Pe 27 am facut sesizarea, pe 29 s-a cerut revocarea,iar referatul s-a făcut în ziua în care am făcut sesizarea”, a spus Mihaiela Iorga în fața judecătorului.



Procurorul șef al DNA a cerut revocarea Mihaelei Moraru Iorga pentru că „nu a înregistrat un denunț în conformitate cu dispozițiile legale și nu l-a prezentat spre repartizare procurorului șef al Secției din care făcea parte. Neprezentarea denunțului a avut drept consecință imposibilitatea aplicării unor dispoziții procesual penale în raport cu persoane cercetate”. Mai exact, este vorba despre un denunț pe care procurorul l-ar fi primit prin intermediul aplicației whatsapp.