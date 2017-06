Deceniul Stradivarius pentru Alexandru Tomescu

La Paris are loc astăzi concertul extraordinar Alexandru Tomescu. Evenimentul marchează un deceniu de la debutul Turneului Stradivarius. Turneul a reprezentat un imens succes, devenind unul dintre cele mai importante evenimente culturale din România. Marele violonist român va fi acompaniat de Omar Massa la bandoneon şi de Sînziana Mircea la pian. Spectacolul are loc de la ora 20.00, la Sala Bizantină a Hôtel de Béhague, reședința Ambasadorului României în Franţa.

Cel mai cunoscut violonist român contemporan, Alexandru Tomescu (născut în 1976), „întruneşte, în conştiinţa publicului, amprenta unei vocaţii şi a unui destin artistic, dublate de o energie puţin obişnuită pentru a le traduce în faptă şi, în plus, cu şansa de a cânta pe o vioară Stradivarius“, anunță ICR Paris.

Fiu al unei familii de muzicieni, studiază primii şapte ani cu mama sa, Mihaela Tomescu, profesoară de vioară la Liceul de Muzică „George Enescu“ din Bucureşti. De la vârsta de şase ani, cântă acompaniat de tatăl său, pianistul Adrian Tomescu, participând la numeroase evenimente şi concursuri muzicale. Din anul 2007, în urma unui concurs îi este încredinţată, deocamdată până în 2018, vioara Stradivarius Elder-Voicu, care a devenit protagonista câtorva îndrăzneţe proiecte muzicale de anvergură şi notorietate, cu finanţare privată, în care, sub genericul Turneul Stradivarius, violonistul a concertat în zeci de localităţi din ţară, cu programe ce au cuprins câteva integrale-eveniment pentru viaţa muzicală românească, asociind uneori recitalul cu secvenţe inedite de performance: cele 24 de capricii ale lui Paganini, cele şase sonate pentru vioară solo de Ysaye, sonatele şi partitele pentru vioară solo de Bach, sonatele pentru vioară şi pian de Prokofiev şi integrala lucrărilor pentru vioară şi pian de Enescu (cu Eduard Kunz la pian).

Biografiile performanței

O dominantă a profilului de artist al lui Alexandru Tomescu este abnegaţia de a duce marea muzică către oamenii obişnuiţi şi de a dedica activităţii caritabile o parte însemnată din evenimentele muzicale în care evoluează. Artistul este vizibil însufleţit de pasiunea cauzelor nobile, iar prezenţa lui pe scena publică românească se distinge o dată mai mult prin acest altruism.

Pianista Sînziana Mircea a concertat în Statele Unite ale Americii, Japonia, China şi Europa. Anul 2016 a marcat lansarea CD-ului său de debut la Editura Casa Radio, intitulat „Nihil Sine Deo-Nimic fără Dumnezeu“, clasat pe locul 3 în competiţia „Discul de muzică clasică al anului 2016“, organizat de Radio România Muzical. Omar Massa s-a născut în 1981 la Buenos Aires - Argentina. A început să înveţe pianul de la cinci ani, iar la şapte ani şi-a făcut debutul la Cafe Tortoni, o celebră casă de tango din Buenos Aires, cu muzică de Astor Piazzolla. La 12 ani a intrat la Conservatorul Naţional de Muzică, unde a studiat bandoneon cu mari profesori precum Rodolfo Mederos, Marcos Madrigal şi Julio Pane. Omar Massa susţine cursuri de masterclasses la bandoneon pe muzica lui Astor Piazzolla la National Conservatory of Music, Higher School of Music and National Autonomous University of Mexico.