Deciziile lui Donald Trump, blocate de "ACLU", un ONG finanţat de George Soros

Chiar dacă Hillary Clinton şi-a recunoscut înfrîngerea în faţa republicanului Donald Trump, există un personaj care continuă lupta împotriva actualului preşedinte al SUA: miliardarul George Soros. El acţionează, prin puzderia de ONG-uri înfiinţate în întreaga lume, ca şi cum alegerile prezidenţiale nu s-ar fi încheiat!

Sînt binecunoscute protestele pe care ONG-urile lui Soros le-au organizat imediat după anunţarea victoriei lui Trump, motiv pentru care în SUA s-a cerut chiar arestarea miliardarului american.

Ultima acţiune marca „George Soros” este blocarea unui Decret al preşedintelui SUA, Donald Trump, prin care a interzis primirea refugiaților în SUA, dar și intrarea în SUA a cetățenilor din șapte țări majoritar musulmane pentru o perioadă de 90 de zile.

Sesizarea instanţelor americane a fost făcută de mai multe organizaţii, între care şi „ACLU” (American Civil Liberties Union), cunoscutul ONG care se ocupă, în principal, de drepturile homosexualilor, al lesbienelor (LGBT) şi care susţine căsătoria persoanelor de acelaşi sex. Informaţiile despre preocupările celor de la ACLU pot fi găsite chiar pe site-ul ONG-ului.

Pe site-ul ACLU, găsim şi un apel către cetăţeni pentru a dona în vederea continuării luptei împotriva lui Donald Trump: „If they believe in advancing freedom and justice, they will appreciate your donation, especially now. The ACLU is gearing up to fight back if the Trump administration enacts any unconstitutional proposals. Your donation will make a real difference in the fight to protect our most cherished liberties”.

Pe Wikipedia, sub titlul „Lista proiectelor susţinute de George Soros”, găsim şi acest ACLU (American Civil Liberties Union):

Sesizarea celor de la ACLU a avut succes, aşa cum citim chiar în articolul din „Cotidianul” de azi: „Judecătoarea Ann Donnelly de la tribunalul federal din Brooklyn (New York) a ordonat autorităţilor americane oprirea imediată a operaţiunilor de deportare a refugiaţilor şi a altor pasageri care deţin vize valide sau chiar vize de rezidenţă permanentă în Statele Unite. Este vorba de cetățeni din cele şapte ţări musulmane vizate de decret - Iran, Irak, Yemen, Somalia, Libia, Siria, Sudan - care dispun de documente ce îi autorizează să intre în SUA”. Concret, este vorba doar de exceptarea persoanelor care au deja o viză valabilă, nu şi despre cei care solicită această viză în următoarele 90 de zile.

Presa americană de investigaţii n-a trecut însă aşa de uşor peste această decizie şi a publicat amănunte despre judecătoarea Ann Donnelly, despre care site-ul „Heavy” scrie în ediţia de ieri că este o fostă procuroare, trecută pe lista judecătorilor de către Barack Obama, la recomandarea senatorului democrat Chuck Schumer, „un prieten de familie al judecătorului, Ann Donnelly, potrivit Brooklyn Daily Eagle”. După cum se vede, atunci cînd presa amricană de investigaţii vorbeşte despre astfel de numiri în rîndul magistraţilor, nimeni nu îi acuză pe jurnalişti că ar face un atac la adresa Justiţiei, aşa cum se întîmplă deseori în România.

Imediat după anunţarea sentinţei, ACLU a postat un articol pe propriul site în care îşi proclamă succesul:

De precizat faptul că Departamentul american pentru Securitate Internă a anunţat că va respecta decizia instanţei, însă ordinul preşedintelui SUA Donald Trump rămîne valabil în ceea ce priveşte imigranţii sau persoanele care solicită de acum înainte intrarea în SUA.

Pentru a înţelege, totuşi, „războiul” pe care George Soros îl duce în continuare cu Donald Trump, cităm dintr-un articol apărut pe site-ul televiziunii CNBC, referitor la intervenţia lui George Soros la Forumul Economic de la Davos, în care sînt reluate cîteva dintre declaraţiile miliardarului la adresa noului preşedinte al SUA, despre care spune că ar putea deveni un dictator: „During the 2016 campaign, Soros donated close to $20 million to various causes, including more than $10.5 million to Trump's opponent, Democrat Hillary Clinton, according to the Center for Responsive Politics. He has been unrelenting in his criticism of Trump, and unloaded on him again during the Davos interview. "I have described him as an impostor and a con man and a would-be dictator", Soros said. "But he's only a would-be dictator because I'm confident that the Constitution and the institutions of the United States are strong enough. ... He would be a dictator if he could get away with it, but he won't be able to.”

După ce, aşa cum scrie presa americană, George Soros a donat 10,5 milioane de dolari pentru oponenţii lui Donald Trump din campania electorală şi alte 9,5 milioane dolari pentru susţinătorii lui Hillary Clinton, această campanie continuă de contestare a noului preşedinte de către miliardarul american pare să aibă o explicaţie cît de cît logică. Evident, este vorba despre „logica banului” (în engleză, „The Ban” înseamnă „interdicţie, blocare”)!