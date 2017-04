Dezvăluire din procesul lui Tăriceanu

Update Președintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat marți, în cadrul audierii de la Înalta Curte de Casație și Justiție în dosarul în care este inculpat, că procurorul de caz nu i-a adus la cunoștință la DNA că se poate autoincrimina prin declarația dată ca martor în legătură cu retrocedarea Fermei Băneasa, însă declarația de la dosar l-ar contrazice.

La termenul de marți al procesului în care este acuzat de mărturie mincinoasă și favorizarea infractorului unul dintre judecătorii l-a întrebat pe Tăriceanu dacă, atunci când a fost audiat în 2016 la DNA, în calitate de martor în dosarul "Ferma Băneasa", procurorul de caz i-a adus la cunoștință obligațiile pe care le are ca martor și că se poate autoincrimina dacă nu spune adevărul.

Tăriceanu și avocatul său au spus că procurorul nu i-a adus la cunoștință acest lucru.

Judecătorul i-a citit însă lui Tăriceanu o declarație semnată de el la DNA, în care jură să spună adevărul și că a luat la cunoștință că mărturia mincinoasă se pedepsește.

Întrebat dacă într-adevăr procurorul de caz i-a citit drepturile și obligațiile ca martor sau dacă el doar a semnat acea declarație, Călin Popescu Tăriceanu a spus că nu își mai aduce aminte.

"Nu îmi mai aduc aminte. Știu doar că am depus jurământul. Nu mai știu dacă am jurat pe Biblie, știu doar că am jurat. Nu am o problemă să pun mâna pe Biblie, dar nu îmi mai aduc aminte", a spus președintele Senatului în fața instanței.

Noi acuzații la adresa procurorilor

În fața jurnaliștilor, Tăriceanu i-a acuzat marți pe procurori că "fac ceea ce se numește vânătoare" .

"Cred că am demonstrat destul de clar că aceste acuzații nu se susțin, că sunt practic niște supoziții, niște speculații care nu au niciun fundament real. Procesul își urmează cursul, vor fi audiați și alți martori din dosar, ceea ce cred că este necesar pentru a putea fi lămurite toate aspectele care sunt incriminante în acest dosar, toate acuzațiile care mi se aduc.

E un fel de proces de intenție, adică procurorii la noi ar fi mulțumiți să declarăm ceea ce își doresc ei, ar trebui să intuim probabil ceea ce și-ar dori ei, eventual să ne și autoincriminăm. E o inovație interesantă asta în România.

Având în vedere informațiile care mi-au parvenit în ultimele zile că și în alte dosare procurorii au cerut și celor au făcut declarații să facă denunțuri la adresa mea și aceste lucruri sunt recente de aș spune în ultimele două săptămâni, cred că este evident că se urmărește cu totul altceva. Procurorii fac ceea ce se numește vânătoare, încearcă să smulgă denunțuri de la cei care sunt anchetați împotriva anumitor persoane", a declarat Tăriceanu.

Întrebat dacă îi e frică de DNA, președintele Senatului a răspuns ironic că "foarte frică îmi este" și a adus aminte de sesizarea pe care a depus-o la Curtea Constituțională privind ancheta DNA pe OUG 13.