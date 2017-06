Dragnea, surprins de postarea premierului

Liviu Dragnea, a declarat, duminică seara, că a fost surprins de afirmațiile făcute de premierul Sorin Grindeanu în postarea sa pe Facebook privind faptul că România are nevoie de stabilitate și predictibilitate, liderul social-democrat adăugând că "stabilitatea unei țări nu stă într-o persoană".

"Trebuie să recunosc că am rămas puțin surprins de această declarație, postare. Dar cu tot calmul, pe care știți că-l am, vreau să vă spun: este greu să-mi spună mie cineva că eu nu țin la stabilitatea acestei țări. Nimeni nu poate să-mi spună lucrul acesta. (...) Sunt un om destul de responsabil, dar îi mulțumesc premierului pentru grija pe care o poartă pentru stabilitatea țării. În ceea ce privește alte alegeri, nu cred că e cazul. În același timp, eu zic că în afară de aceste afirmații și aceste predicții cred că ar fi bine să ne uităm mult mai atenți la ce s-a întâmplat cu programul de guvernare", a afirmat Dragnea, la România TV, adăugând că ultima oară a vorbit cu Sorin Grindeanu în noaptea de sâmbătă spre duminică.

Liderul PSD a precizat că săptămâna viitoare vor fi adoptate unele decizii în Comitetul Executiv Național al partidului, în urma evaluării stadiului de implementare a programului de guvernare de către actualul Executiv.

"În funcție de finalul analizei și de pachetul de propuneri săptămâna viitoare vom adopta decizii în CEx, dar nu cu patimă. Adică poate să fie o decizie în care tot Guvernul rămâne exact așa cum e, sau pot apărea schimbări. Eu nu am experiența politică a primului ministru, dar eu am condus partidul în aceste alegeri și se pare că PSD a câștigat alegerile și PSD a obținut un vot important, 48,5% din locurile din Parlament, pe baza programului de guvernare. E bine să-și aducă aminte toți, e bine să nu se aștearnă uitarea pe mințile nimănui, eu nu am spus în campanie niciun nume pentru prim-ministru. Am spus în campanie că eu ies în fața românilor cu un program care le face viața mult mai bună și face din România o țară puternică și dezvoltată. N-am vorbit despre persoane. Stabilitatea unei țări nu stă într-o persoană, nici în trei persoane, nici în zece persoane, stabilitatea unei țări stă în nivelul de dezvoltare", a subliniat Liviu Dragnea.

Premierul Sorin Grindeanu a afirmat duminică seara, într-o postare pe Facebook, că România are nevoie de stabilitate și predictibilitate, iar românii au arătat la votul din decembrie că vor un guvern stabil, cu largă susținere parlamentară, iar această încredere acordată de alegători nu trebuie "înșelată cu noi schimbări, noi crize politice, eventual alte alegeri".