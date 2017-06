Grindeanu, susținut de un parlamentar... USR

Adversarii PSD se declară alături de Sorin Grindeanu în scandalul dintre premier și partid.

Un deputat USR, Iulian Bulai, afirmă, într-o postare pe Facebook, despre care susține că e "un pamflet", că îl sprijină pe premierul PSD Sorin Grindeanu.

"Nu înțeleg de unde atâta grabă în a schimba pe domnul prim ministru. Nu credeam vreodată că voi ajunge să îl susțin pe premierul Grindeanu. Înțeleg că nu vrea să facă jocurile lui Dragnea. Pot să spun că în ciuda ordonanțelor din februarie, pe baza verticalității premierului, mă simt mândru de el? Vorba aceea...

Cum poți sa fii mândru de mafioți? Ei bine nu poți.

Poți doar da fii plăcut impresionat de un om care stă pe poziție când nimeni din jurul lui nu face asta.

Grindeanu rezistă. Să vedem cât. În februarie credeam că mai rău nu se poate.

Ei bine, dacă ajunge prim ministru Olguța, chiar am pus-o.

PS: NU, nu am cum să fiu mândru de premierul PSD, chiar dacă are #rezist la profil.

PSS: Aceasta postare este un pamflet și trebuie tratată ca atare", a scris Bulai, pe Facebook.