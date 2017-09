PNL va depune mai multe moțiuni simple

Liberalii au decis susținerea de moțiuni simple pe educație, sănătate și transporturi și constituirea a două comisii de anchetă privind angajările din MAI și infrastructură.

"Am decis să susținem (...) o moțiune simplă pe educație la începutul anului școlar, pentru că anul acesta școlar începe fără manuale pentru elevii de clasa a V-a și sunt aceiași copii care începând cu clasa pregătitoare nu au avut manuale la început de an școlar. De asemenea, lipsa avizelor de funcționare pentru marea majoritate a instituțiilor școlare din România și lipsa de acțiune guvernamentală pentru a reglementa această situație, politizarea managementului educațional și lipsa de preocupare și de decizie a Ministerului Educației cu privire la cuplarea sistemului de educație cu piața muncii. Am ajuns ca unele universități să fie fabrici de diplome și unii copii să părăsească școala și să nu își găsească un loc în societate și pe piața muncii, de aceea reacția și răspunsul PNL la aceasta mare îngrijorare este de întărire a învățământului profesional și de forță de muncă bine calificată", a declarat prim-vicepreședintele PNL Raluca Turcan după reuniunea Biroului Politic Național cu parlamentarii și europarlamentarii liberali.

Turcan a precizat că liberalii au decis depunerea unei moțiuni simple pe sănătate.

"Este inadmisibil ca după ce au murit 33 de copii în România în urma unei lipse de reacție și de acțiune a instituțiilor statului totuși să nu existe niciun responsabil. În nicio țară nu s-ar fi întâmplat lucrul acesta. Faptul că s-a venit acum cu o lege a vaccinării pe care noi am susținut-o, nu este suficient. Dorim să știm de ce în momentul de față există vaccinuri care nu se pun la dispoziția cetățenilor care cer aceste vaccinuri pentru copii și de ce nu se pun la dispoziție vaccinuri într-un plan multianual astfel încât populația să beneficieze și să fie informată să își vaccineze copii", a arătat liderul PNL.

Raluca Turcan a indicat că PNL va solicita și două comisii de anchetă în ceea ce privește infrastructura și angajările din MAI.

"Am decis constituirea unor comisii de anchetă. O comisie de anchetă pe infrastructură la care dorim să aflăm ce se întâmplă în bugetul țării și în Ministerul Transporturilor, astfel încât nici până în momentul de față nu avem niște proiecte clare pe care să le cunoască tot românul cu privire la situația tronsonului de autostradă Pitești-Sibiu și cu privire la începerea unui proiect de autostradă care să lege Moldova de Transilvania. Pe situația din infrastructură și această lipsă care adâncește decalajele dintre regiunile țării intenționam să depunem și o moțiune simplă. În același timp vom susține comisia de anchetă cu privire situația din Ministerul de Interne referitoare la pensionarii în situații de lux care s-au angajat a doua zi în sistem. Credem că este o mașinațiune a unor înalți responsabili în această instituție care au permis niște grave inechități între angajați ai aceleași instituții", a conchis prim-vicepreședintele PNL.