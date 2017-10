Șarapova o laudă pe Simona Halep

Jucătoarea rusă Maria Şarapova a lăudat jocul Simonei Halep, după ce românca a reuşit, în premieră, să o învingă, miercuri, în optimile turneului de la Beijing.

"Cred că a făcut un meci incredibil, cred că a reuşit cel mai bun joc din toate partidele pe care le-am avut până acum. Eu nu am fost la fel de precisă, ea a fost. Nu vedeam mingile aşa cum ar fi trebuit. Şi nu am fost la fel de iute precum am fost înainte împotriva ei. A lovit atât de constant mingea, nu a greşit neforţat deloc, a anticipat fantastic, iar procentajul ei la serviciu a fost sus de tot. A făcut tot ce trebuia să facă!", a declarat Şarapova la conferinţa de presă.