Șeful CNAS și omul lui George Maior, reținuți

Preşedintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Marian Burcea, și fostul consilier al lui George Maior la SRI, Sergiu Ciobanu, au fost reţinuți de procurorii DNA în dosarul presupuselor decontări ilegale de servicii medicale la domiciliu, în care joi au fost făcute 50 de percheziţii.

În total, paisprezece persoane au fost reţinute în acest dosar în care DNA susține că bugetul Casei de Asigurări de Sănătate a Municipiului București a fost păgubit cu aproximativ 3 milioane euro. Cei paisprezece urmează să fie prezentați cu propunere de arestare preventivă la Curtea de Apel București.

Procurorii acuză că în perioada ianuarie 2016 – august 2017 a fost constituit un grup infracțional organizat prin care sume de bani în valoare totală de 13.189.553,76 lei din fondurile Casei de Asigurări de Sănătate a Municipiului București (CSAMB) au fost fraudate prin decontarea nelegală a unor servicii de îngrijiri medicale la domiciliu fictive, inclusiv pe baza unor dosare medicale întocmite în fals, cu implicarea unor funcționari din cadrul CSAMB, sub protecția unor persoane din conducerea instituției, dar și din conducerea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS).

"În multe situații, dosarele medicale cu pacienți fictivi au avut prioritate la decontare și aprobare, în timp ce solicitările pacienților asigurați care, în mod real, ar fi avut dreptul să beneficieze de servicii medicale la domiciliu, erau refuzate. Pentru evitarea depistării fraudelor se întocmeau, în fals, raportări lunare de servicii medicale necesare decontărilor, iar în paralel erau introduse și șterse date din sistemul informatic unic integrat al C.N.A.S prin accesarea fără drept a acestuia, astfel încât în sistem să apară că serviciile medicale au fost efectuate în realitate", menționează DNA într-un comunicat transmis vineri.

În cauză se efectuează acte de urmărire penală și față de alte persoane, se mai arată în comunicat.

Marian Burcea a fost numit în fruntea CNAS în martie 2017, până atunci ocupând postul de director general adjunct al instituției.

Sergiu Nicolae Ciobanu a fost adus de la Ministerul Apărării Naționale la SRI de George Maior, fost șef al serviciului, pentru a-i fi consilier. Acesta a părăsit SRI la finalul mandatului de director al lui Maior.

Cei doi, alături de alte persoane, au fost audiați joi la DNA.

Lista tuturor reținuților din acest dosar și acuzațiile care li se aduc (comunicat DNA):



1. BURCEA Marian, președinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (C.N.A.S), cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de

- constituire a unui grup infracțional organizat

- folosirea influenței, în exercițiul funcției de conducere din cadrul unei persoane juridice fără scop patrimonial, în scopul obținerii de foloase necuvenite



2. MUNTEANU Ovidiu - managerul Direcției Relații Contractuale și, respectiv, din 13 iulie 2017, președintele C.A.S.M.B,cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de

- constituire a unui grup infracțional organizat,

- abuz în serviciu

- abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit penal



3. GEAMBAȘU Ion-Răzvan - director executiv al Casei de Asigurări de Sănătate a municipiului București (C.A.S.M.B.) și manager al Direcției Medic șef a C.A.S.M.B, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de

- constituire a unui grup infracțional organizat,

- abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit,

- abuz în serviciu,

- folosirea influenței, în exercițiul funcției de conducere din cadrul unei persoane juridice fără scop patrimonial, în scopul obținerii de foloase necuvenite, în formă continuată (8 acte materiale),



4. BARA Lucian-Vasile - președintele C.A.S.M.B. până la 13 iulie 2017, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de

- constituire a unui grup infracțional organizat,

- abuz în serviciu

- abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit



5. MIHĂESCU Ion-Ovidiu - managerul Direcției Control a C.A.S.M.B, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, abuz în serviciu și abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit



6. COSTACHE Alin-Sergiu – șef al Direcției Generale de Monitorizare Antifraudă din C.N.A.S, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de

- constituire a unui grup infracțional organizat

- complicitate la săvârșirea infracțiunii de folosire a influenței, în exercițiul funcției de conducere din cadrul unei persoane juridice fără scop patrimonial, în scopul obținerii de foloase necuvenite,



7-9. MOCANU Gabriela-Rodica, PETRESCU Mina-Elena, SARDARE Jeana funcționare în cadrul C.A.S.M.B, cercetate pentru

- complicitate la infracțiunea de înșelăciune, în formă continuată (354 acte materiale)

- constituire a unui grup infracțional organizat,

- fals informatic, în formă continuată

- permitere a accesului unor persoane neautorizate la informații nedestinate publicității, în formă continuată (354 acte materiale),



10. CIOBANU Nicolae-Sergiu, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de

- trafic de influență, în formă continuată (3 acte materiale)

- instigare la infracțiunea de folosire a influenței, în exercițiul funcției de conducere din cadrul unei persoane juridice fără scop patrimonial, în scopul obținerii de foloase necuvenite,



11. GEAMBAȘU Irina-Adelina - asociat și administrator al unei societăți comerciale, cercetat pentru

- instigare la infracțiunea de folosire a influenței, în exercițiul funcției de conducere din cadrul unei persoane juridice fără scop patrimonial, în scopul obținerii de foloase necuvenite, în formă continuată (8 acte materiale),



12. MISCHIE Răzvan-Mihai - reprezentant legal al unei societăți prestatoare de servicii medicale, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune, în formă continuată (18 acte materiale),

13. COSTICĂ Maria - reprezentant legal al unei societăți prestatoare de servicii medicale, cercetată sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune, în formă continuată (17 acte materiale),



14. MANTA Cristina - avocat în Baroul București, pentru complicitate la infracțiunea de înșelăciune, în formă continuată (18 acte materiale).