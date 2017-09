Trânta lui Dragnea cu "comisionul"

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri, în Bistrița-Năsăud, referindu-se comisionul perceput de instituțiile care administrează Pilonul II de pensii, că ar trebui să se renunțe el.

"S-a discutat despre acel comision de 2,5% pe care îl percep din banii noștri. Am înțeles că înțelegerea inițială era ca acel comision de 2,5% să fie pentru primul an, pentru a se înființa instituțiile respective. Eu nu știu dacă cineva, care are firmă privată, când vrea să înființeze o firmă ia de la stat niște bani să înființeze. Au trecut totuși zece ani și noi credem că acel comision de 2,5% nu-și mai are rostul, pentru că sunt și alte comisioane pe care le opresc pentru a avea și profit privat, dar și pentru funcționare", a spus Dragnea.

În opinia liderului PSD, premierul Mihai Tudose "a făcut bine" când a anunțat că pilonul II va deveni opțional.

"Bine a făcut că a declarat asta, așa trebuie. Sigur că am discutat demult asta. Se va termina, am înțeles, cât de curând o analiză a modului cum funcționează acele instituții — instituții respectabile, de altfel. (...) Este vorba despre o analiză care va fi prezentată public și fiecare dintre noi să reaibă posibilitatea să opteze. Dacă eu voi vedea că, dacă merg cu toți banii la pilonul I, atunci când o să ies la pensie, ceea ce o să fie foarte, foarte târziu, o să îmi fie mai bine, o să optez pentru pilonul I. Dacă o să constat că menținându-mă în pilonul II o să îmi fie mai bine la pensie, o să optez pentru asta. Dar faptul că noi intenționăm să mai dăm o dată posibilitatea românilor să opteze mi se pare un lucru bun, pentru că, dincolo de orice altă discuție, orice alte interese, pe mine ca președinte de partid și ca partid în întregul său și pe Guvern ne interesează un lucru esențial: românul, să-i fie mai bine, cu toate riscurile", a afirmat Dragnea.