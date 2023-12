Bergodi cere transferuri la Rapid!

Rapidul, care începuse să aibă mers de intercity în acest sezon, s-a transformat brusc într-un tren care amintește de personalul ce oprește în nu știu câte halte până să ajungă la destinație. După gravele accidentări ale celor două pistoane principale din atac, Albion Rrahmani și Cladiu Petrila echipa a mai mers două-trei etape în virtutea inerției, după care, oricâte soluții ar fi încercat antrenorul Cristiano Bergodi niciuna nu s-a dovedit a fi salvatore. Capacitatea de finalizare a echipei s-a redus dramatic, lucru care s-a văzut în special în deplasarea de pe terenul lanternei roșii FC Botoșani și recent, în decisivul meci de calificare în sferturile de finală ale Cupei României, acasă cu CFR Cluj. Atunci, Rapid nu a reușit să înscrie un gol, obiectivul Cupei fiind astfel ratat, acum, în anul centenarului clubului, când se puneau mari speranțe în câștigarea acestui trofeu.

Vizibil iritați după meciul cu CFR și suporterii altminteri minunați din Giulești au aruncat, sub formă de protest, cu jucării de plus spre teren și au scandat Afară cu mercenarii, din punctul lor de vedere majoritatea jucătorilor străini neavând nici o conexiune de empatie cu culorile clubului și de aici o evidentă lipsă de determinare în evoluțiile lor. Unul dintre cei care susțin Rapidul din punct de vedere financiar, omul de afaceri Dan Șucu, a declarat că se vor lua măsuri urgente pentru ca situația să nu fie scăpată de sub control.

El a dezvăluit că antrenorul Bergodi a venit la el și la Victor Angelescu, al doilea investitor al echipei, cu solicitarea fermă ca să fie aduși cât mai urgent posibil cinci sau șase jucători de valoare până vor reveni pe teren Rrahmani și Petrila.

„Suntem hotărâți să avem și să păstrăm sub contract doar jucători, antrenori, staff sau angajați care înțeleg această exigență, o respectă și o adoptă! Cine nu-și dorește să fie cel mai bun, cine nu-și dorește să fie campion nu are ce căuta alături de noi!

Echipa noastră tehnică ne-a semnalat nevoia de a îmbunătăți cinci-șase poziții din lotul existent. Cel puțin doi, poate chiar trei, jucători de valoare vor veni în următoarea fereastră de transferuri”.