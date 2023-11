Economist: „Creşterea pensiilor, o promisiune frumoasă”

Economistul Cristian Păun a declarat că nu sunt bani pentru creşterea pensiilor anunțată de Guvern şi că este doar o promisiune frumoasă.

„Pentru majorarea de 14% e nevoie de undeva la 16 miliarde în plus, asta înseamnă 3 miliarde de euro, adică 300 de kilometri de autostradă. Asta ca să vă faceți o imagine corectă asupra dimensiunii problemei vizavi de sistemul public de pensii”, a spus economistul la B1 TV

„Din ce am văzut în cifre, majorarea care ar trebui să se întâmple din septembrie anul viitor, acel 40% pe medie, acolo am văzut 33 de miliarde pe lunile septembrie – decembrie, deci pe 4 luni. Înmulțiți cifra asta cu 3, adică 4 luni ori 3, și vedem că mai adăugăm încă 100 de miliarde numai prin acea lege a pensiilor care face corecția din septembrie. Vorbim undeva la 120 de miliarde în plus, bani pe care nu cred că-i avem, a spus Cristian Păun.