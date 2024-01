Fanii i-au făcut deja un cântec lui Radu Drăgușin!

Deși nici nu a fost încă prezentat fanii lui Tottenham i-au făcut deja un cântec lui Radu Drăgușin!

Radu Drăgulin a trecut cu bine toate testele medicale și a semnat contractul care îl leagă de Tottenham până în 2029. Românul nici nu a apucat să fie prezentat, ce să mai vorbim să joace vreun minut și deja fanii lui Spurs îl privesc cu foarte mult respect și le-a intrat la inimă. Explicația acestei apropieri incredibi de rapide constă în decizia lui Radu de a avea puterea să respingă oferta unui gigant în Europa, precum Bayern Munchen, pentru a-și indeplini visul de a juca în Premier League. Faptul că și-a ținut promisiunea făcută lui Tottenham șl a avut puterea de respinge pe Bayern pur șl simplui i-a înnebunit pe suporterii lui Spurs, care au asaltat încă din cursul dimineții rețelele de socializare cu reacții față de noul lor jucător, reacții pozitive și care arată că au apreciat la maxim alegerea lui Drăgușin. Atât de extaziați sunt suporterii albilor încât au asaltat conturile clubului cu întrebarea când va fi prezentat Radu Drăgușin, pentru că sunt hotărâți să îi facă o primire cu totul specială. Până atunci, fapt nemiîntâlnit nu numai la Tottenham dar în general în fotbalul englez, deși nu a jucat nici un minut, Radu Drăgușin are deja un cântec, pe care sigur îl va auzi la prima întâlnire, cu fanii, la prezentare. În traducere cântecul sună cam așa:

„A venit la Tottenham,

Pentru a purta albul imaculat (n.r. – trimitere la echipament).

A respins-o pe Bayern,

El crede că sunt de rah*t.

El e românul nostru,

Care este construit ca un robot.

Numele lui este Radu,

Radu Drăgușin!”.

Sigur, în varianta engleză constatăm și existența rimelor, care nu pot fi identice în română:

„HE CAME TO TOTTENHAM,

TO WEAR THE LILYWHITE.

REJECTED BAYERN,

HE THINKS THEY’RE FUCKING SHITE.

HE’S OUR ROMANIAN,

WHO’S A BUILT LIKE A MACHINE.

HIS NAME IS RADU,

RADU DRAGUSIN”.